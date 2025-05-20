Великобритания вновь ужесточила санкции против России

Великобритания вслед за Европейским союзом расширила санкции против России, уже четвертый год продолжающей полномасштабную войну против Украины.

Новые меры направлены против организаций, «поддерживающих российскую военную машину, экспорт энергоносителей и информационную войну», заявил во вторник, 20 мая, МИД Великобритании.

Финансовые компании, суда «теневого флота» и физические лица

Кроме того, штрафные меры направлены против «финансовых учреждений», участвующих в финансировании войны РФ против Украины, отмечается в заявлении.

В британский черный список среди прочих внесены Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и Санкт-Петербургская валютная биржа, которые получают выгоду от властей и поддерживают их «путем ведения бизнеса в сфере финансовых услуг, имеющих стратегическое значение».

Кроме того, под санкции подпали финансовая компания «А7», ведущая расчеты в экспортно-импортных операциях, а также компании «Сургутинвестнефть», «ВТБ Регистратор» и «ВТБ Специализированный депозитарий».

В санкционный перечень внесены еще 18 судов российского «теневого» флота и 20 физических лиц.

Недавние российские атаки беспилотников в очередной раз продемонстрировали, что президент РФ Владимир Путин является «поджигателем войны», заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.

Путин отказался прекратить огонь в Украине

Новые санкции Лондона введены на следующий день после третьего телефонного звонка президента США Дональда Трампа Владимиру Путину, в ходе которого глава Кремля вновь отказался прекратить огонь в Украине.

В начале мая премьер-министр Великобритании Кир Стармер вместе с лидерами других европейских государств потребовал от Путина незамедлительного прекращения огня в Украине, пригрозив ужесточением санкций.

В тот же день Евросоюз объявил о введении четырех санкционных режимов в отношении РФ.