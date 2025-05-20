Великобритания вновь ужесточила санкции против России

Вслед за ЕС о новых санкциях против России, отказавшейся прекратить огонь в Украине, объявил Лондон. Меры направлены против организаций, «поддерживающих военную машину РФ, экспорт энергоносителей и информационную войну».
Великобритания вслед за Европейским союзом расширила санкции против России, уже четвертый год продолжающей полномасштабную войну против Украины.
Новые меры направлены против организаций, «поддерживающих российскую военную машину, экспорт энергоносителей и информационную войну», заявил во вторник, 20 мая, МИД Великобритании.
Финансовые компании, суда «теневого флота» и физические лица
Кроме того, штрафные меры направлены против «финансовых учреждений», участвующих в финансировании войны РФ против Украины, отмечается в заявлении.
В британский черный список среди прочих внесены Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и Санкт-Петербургская валютная биржа, которые получают выгоду от властей и поддерживают их «путем ведения бизнеса в сфере финансовых услуг, имеющих стратегическое значение».
Кроме того, под санкции подпали финансовая компания «А7», ведущая расчеты в экспортно-импортных операциях, а также компании «Сургутинвестнефть», «ВТБ Регистратор» и «ВТБ Специализированный депозитарий».
В санкционный перечень внесены еще 18 судов российского «теневого» флота и 20 физических лиц.
Недавние российские атаки беспилотников в очередной раз продемонстрировали, что президент РФ Владимир Путин является «поджигателем войны», заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.
Путин отказался прекратить огонь в Украине
Новые санкции Лондона введены на следующий день после третьего телефонного звонка президента США Дональда Трампа Владимиру Путину, в ходе которого глава Кремля вновь отказался прекратить огонь в Украине.
В начале мая премьер-министр Великобритании Кир Стармер вместе с лидерами других европейских государств потребовал от Путина незамедлительного прекращения огня в Украине, пригрозив ужесточением санкций.
В тот же день Евросоюз объявил о введении четырех санкционных режимов в отношении РФ.
Трамп заявил, что не будет вводить новые санкции против России.