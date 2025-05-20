Поставки iPhone из Китая в США обвалились до 14-летнего минимума

Экспорт китайских смартфонов в Соединенные Штаты опустился до самого низкого уровня за последнее десятилетие. Эксперты предупреждают, что временные договоренности по снижению напряженности в международной торговле вряд ли предотвратят долгосрочные последствия как для бизнеса, так и для потребителей.
В апреле экспорт смартфонов из Китая в США, включая iPhone, резко сократился: падение составило 72 процента, а общий объем поставок опустился ниже 700 миллионов долларов. Это минимальное значение с 2011 года.
Для сравнения: экспорт всех китайских товаров в США снизился на 21 процент, что свидетельствует о наибольшем воздействии пошлин именно на бытовую электронику.
Кризис с логистикой в порту Лос-Анджелеса
Последствия торговых разногласий быстро затронули и логистику. В начале мая грузооборот крупнейшего контейнерного порта США – Лос-Анджелеса – уменьшился примерно на 30 процентов.
По словам исполнительного директора порта Джина Сероки, влияние уже в первую неделю мая почувствовали докеры, водители грузовиков и сотрудники складов.
«Из-за пошлин компании не рискуют точно планировать объемы грузов», – отметил Серока.
Бизнес и банки предупреждают о росте цен
Глава инвестиционного банка JPMorgan Джейми Даймон подчеркнул, что рынки недооценивают долгосрочные эффекты пошлин.
«Это достаточно радикальные меры», – сказал Даймон, обращая внимание на возможную инфляцию и замедление экономического роста.
Руководитель Citigroup Джейн Фрейзер добавила, что компании откладывают инвестиции из-за неопределенности с тарифами.
Торговая сеть Walmart предупредила о возможном росте цен, в ответ на что Дональд Трамп в Twitter заявил, что компания должна взять издержки на себя.
Безуспешные попытки договориться
В апреле администрация президента США Дональда Трампа повысила пошлины на китайские товары до 145 процентов. В ответ Пекин установил тарифы до 125 процентов.
После напряженных переговоров был достигнут временный 90-дневный мораторий на пошлины, в ходе которого верхний порог тарифов снизился до 30–50 процентов.
Однако затем США ввели новые санкции против ИИ-чипов компании Huawei. Этот шаг вызвал недовольство Пекина и поставил под сомнение дальнейшее доверие к переговорам.
Стратегическая перестройка производства Apple
Из-за торговой войны компания Apple ускорила перенос производства iPhone в Индию, которая стала крупнейшей экспортной базой компании за пределами Китая.
По данным Reuters, в апреле из Индии в США было отправлено «айфонов» на сумму почти 2 миллиарда долларов – рекордная величина. При этом для доставки техники Apple прибегала даже к специальным авиаперевозкам.
В частных разговорах Дональд Трамп неоднократно подчеркивал главе Apple Тиму Куку, что не хочет видеть заводы iPhone в Индии, и заявлял о своей уверенности в том, что компания справится своими силами.