Поставки iPhone из Китая в США обвалились до 14-летнего минимума

В апреле экспорт смартфонов из Китая в США, включая iPhone, резко сократился: падение составило 72 процента, а общий объем поставок опустился ниже 700 миллионов долларов. Это минимальное значение с 2011 года.

Для сравнения: экспорт всех китайских товаров в США снизился на 21 процент, что свидетельствует о наибольшем воздействии пошлин именно на бытовую электронику.

Кризис с логистикой в порту Лос-Анджелеса

Последствия торговых разногласий быстро затронули и логистику. В начале мая грузооборот крупнейшего контейнерного порта США – Лос-Анджелеса – уменьшился примерно на 30 процентов.

По словам исполнительного директора порта Джина Сероки, влияние уже в первую неделю мая почувствовали докеры, водители грузовиков и сотрудники складов.

«Из-за пошлин компании не рискуют точно планировать объемы грузов», – отметил Серока.

Бизнес и банки предупреждают о росте цен

Глава инвестиционного банка JPMorgan Джейми Даймон подчеркнул, что рынки недооценивают долгосрочные эффекты пошлин.

«Это достаточно радикальные меры», – сказал Даймон, обращая внимание на возможную инфляцию и замедление экономического роста.

Руководитель Citigroup Джейн Фрейзер добавила, что компании откладывают инвестиции из-за неопределенности с тарифами.

Торговая сеть Walmart предупредила о возможном росте цен, в ответ на что Дональд Трамп в Twitter заявил, что компания должна взять издержки на себя.

Безуспешные попытки договориться