– Как это будет выглядеть на практике?

– Если вы собираетесь купить дом или квартиру, то в качестве первого взноса при получении кредита обычно требуется внести 30% стоимости имущества. Покрыть эту часть можно будет за счет второй пенсионной ступени.

Надеюсь также, что за счет своей недвижимости получатели минимальных пенсий в будущем смогут обеспечить себе прибавку к пенсии. В Европе такая система уже практикуется.

Например, пожилой человек получает крошечную пенсию, но живет в большом доме, который оценивается на рынке в 350 тысяч евро. Банк сможет доплачивать человеку часть пенсии, обложив этот дом обратной ипотекой.

– И в конечном итоге этот дом достанется банку?

– Если вы на всю сумму возьмете пенсию, то дом достанется банку. Если ипотека будет оформлена на часть дома, то он перейдет к наследникам с каким-то кредитом в банке, который надо будет выплатить.

– Сейчас очень часто говорится о том, что через 10 лет настанет кризис пенсионной системы. А что это будет означать? Государство не сможет выплачивать пенсии?

– Сможет, но на минимальном уровне. Ежегодная индексация пенсий, повышение выплат на 5–6% станет непосильной задачей. Чтобы обеспечить такое повышение, на каждого пенсионера должно приходиться по три работника, которые платят налоги. А через 10 лет на нашем рынке труда на одного пенсионера останется по два работника.