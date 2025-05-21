- Вторая ступень снова откроется для всех
- Накопления – гарантия под покупку жилья
- Прибавку к пенсии обеспечит недвижимость
На этой неделе будет одобрен коалиционный договор между Партией реформ и «Ээсти 200». Какие важные изменения ждут население?
На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире председатель партии «Ээсти 200», министр образования Кристина Каллас.
Фрагмент беседы:
– Что вы считаете важнейшей договоренностью двухмесячных переговоров правящего союза?
– Это касается пенсионной системы. В долгосрочной перспективе нынешняя система пенсионного страхования уже не жизнеспособна. Через 10 лет у нас настанет кризис пенсионной системы. В этой связи необходимо вернуть вторую пенсионную ступень.
– Снова сделать ее обязательной?
– Мы не можем сказать, станет она обязательной или нет. Мы дадим возможность людям, которые вышли из второй ступени, вернуться обратно. Они смогут начать снова копить деньги.
Кроме того, мы ищем возможность сделать так, чтобы накопления второй ступени в любой момент можно было использоваться как взнос в банк за свое имущество (под гарантии для получения жилищного кредита – прим. ред.).
Если кто-то захочет купить квартиру или дом, то часть кредита можно будет погасить за счет пенсионных накоплений. Тем самым пенсионный фонд станет более аттрактивным для населения.
И третья часть пенсионной реформы – это выплата пенсий за счет недвижимости самих пенсионеров. То есть если у человека к преклонному возрарсту есть недвижимость, то пенсию можно будет увеличить за счет стоимости этой недвижимости.
Таким образом, у людей появится больше вариантов, как распорядиться своими пенсионными накоплениями. Одни захотят купить дом, а другие – увеличить свои пенсии в преклонные годы за счет недвижимости.
– Как это будет выглядеть на практике?
– Если вы собираетесь купить дом или квартиру, то в качестве первого взноса при получении кредита обычно требуется внести 30% стоимости имущества. Покрыть эту часть можно будет за счет второй пенсионной ступени.
Надеюсь также, что за счет своей недвижимости получатели минимальных пенсий в будущем смогут обеспечить себе прибавку к пенсии. В Европе такая система уже практикуется.
Например, пожилой человек получает крошечную пенсию, но живет в большом доме, который оценивается на рынке в 350 тысяч евро. Банк сможет доплачивать человеку часть пенсии, обложив этот дом обратной ипотекой.
– И в конечном итоге этот дом достанется банку?
– Если вы на всю сумму возьмете пенсию, то дом достанется банку. Если ипотека будет оформлена на часть дома, то он перейдет к наследникам с каким-то кредитом в банке, который надо будет выплатить.
– Сейчас очень часто говорится о том, что через 10 лет настанет кризис пенсионной системы. А что это будет означать? Государство не сможет выплачивать пенсии?
– Сможет, но на минимальном уровне. Ежегодная индексация пенсий, повышение выплат на 5–6% станет непосильной задачей. Чтобы обеспечить такое повышение, на каждого пенсионера должно приходиться по три работника, которые платят налоги. А через 10 лет на нашем рынке труда на одного пенсионера останется по два работника.
– Это означает, что индексация пенсий скоро будет заморожена? Или размер пенсий уменьшат?
– Индексация сохранится, но пенсии будут расти очень мало. В какие-то годы вообще не повысятся. То есть, как была тысяча евро, так и останется. Но в 2035 году – это уже не деньги, на такую пенсию невозможно будет выжить.
Второй тревожный момент связан с тем, что к этому времени выйдет на пенсию сразу целое поколение, и это будет значительная часть населения. Речь идет о тех, кто родился в 1965–67 годах. В этот момент количество пенсионеров резко увеличится. И многие из них сейчас не застрахованы во второй ступени.
Эти люди останутся только с государственной пенсией, которая не будет расти. У нас в одночасье появится множество очень бедных пенсионеров. Такое развитие событий надо предотвратить.
Считаю, что тем, кому осталось до пенсии 10–15 лет, надо начинать снова копить деньги. Вышедшим из второй ступени необходимо вернуться обратно. Закон придется изменить, чтобы отремонтировать сломанную партией «Отечество» систему пенсионного страхования.
Подробнее в повторе!
- Каков главный итог двух месяцев переговоров?
- С чем были связаны основные разногласия?
- Как перезапустить экономику и остановить рост цен?
- Под какие реформы найдено финансирование?
- Сроки каких реформ остаются под вопросом?
- Что ждет учителей, пожарных и полицейских?
- Будут ли изменения в сфере энергетики?
- Перспективы рынка труда и здравоохранения
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja