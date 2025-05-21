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Студия Postimees: впереди большие перемены? Кристина Каллас – о планах коалиции (3)

На этой неделе будет одобрен коалиционный договор между Партией реформ и «Ээсти 200». Какие важные изменения ждут население?​

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире председатель партии «Ээсти 200», министр образования Кристина Каллас. Следите за эфиром в 13:00!

  • Каков главный итог двух месяцев переговоров?
  • С чем были связаны основные разногласия?
  • Как перезапустить экономику и остановить рост цен?
  • Под какие реформы найдено финансирование?
  • Сроки каких реформ остаются под вопросом?
  • Что ждет учителей, пожарных и полицейских?
  • Будут ли изменения в сфере энергетики?
  • Перспективы рынка труда и здравоохранения
Комментарии (3)

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