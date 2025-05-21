На этой неделе будет одобрен коалиционный договор между Партией реформ и «Ээсти 200». Какие важные изменения ждут население?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире председатель партии «Ээсти 200», министр образования Кристина Каллас. Следите за эфиром в 13:00!
- Каков главный итог двух месяцев переговоров?
- С чем были связаны основные разногласия?
- Как перезапустить экономику и остановить рост цен?
- Под какие реформы найдено финансирование?
- Сроки каких реформ остаются под вопросом?
- Что ждет учителей, пожарных и полицейских?
- Будут ли изменения в сфере энергетики?
- Перспективы рынка труда и здравоохранения