Гей-пастор о нападении в Таллинне два года назад: дело зашло в тупик, нападавший находится в России

Финский пастор Патрик Тиайнен, который два года назад подвергся нападению в центре Таллинна, получил от эстонских следователей новости: подтверждено, что его травмы были серьезными и нанесли длительный ущерб здоровью, а напавший на него теперь подозревается и в других преступлениях. Однако допросить его невозможно - мужчина находится в России. «Дальнейший прогресс в деле невозможен», - констатирует пастор.
Нападение произошло 11 июня 2023 года на христианском гей-мероприятии в одном из таллиннских баров. После двух часов дня туда вошел хорошо одетый молодой человек, который говорил по-русски. Присутствовавшие отмечали, что он выглядел трезвым. Некоторое время посидев за столом, гость спросил, кто выступает на встрече. Затем он внезапно напал на Патрика Тиайнена: избил его и бросил в его сторону нож. Свидетели происшествия и сотрудники бара смогли обезвредить нападавшего до приезда полиции.