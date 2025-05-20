Гей-пастор о нападении в Таллинне два года назад: дело зашло в тупик, нападавший находится в России

Нападение произошло 11 июня 2023 года на христианском гей-мероприятии в одном из таллиннских баров. После двух часов дня туда вошел хорошо одетый молодой человек, который говорил по-русски. Присутствовавшие отмечали, что он выглядел трезвым. Некоторое время посидев за столом, гость спросил, кто выступает на встрече. Затем он внезапно напал на Патрика Тиайнена: избил его и бросил в его сторону нож. Свидетели происшествия и сотрудники бара смогли обезвредить нападавшего до приезда полиции.