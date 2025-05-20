Вт, 20.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Гей-пастор о нападении в Таллинне два года назад: дело зашло в тупик, нападавший находится в России

Патрик Тиайнен.
Патрик Тиайнен. Фото: Konstantin Sednev

Финский пастор Патрик Тиайнен, который два года назад подвергся нападению в центре Таллинна, получил от эстонских следователей новости: подтверждено, что его травмы были серьезными и нанесли длительный ущерб здоровью, а напавший на него теперь подозревается и в других преступлениях. Однако допросить его невозможно - мужчина находится в России. «Дальнейший прогресс в деле невозможен», - констатирует пастор.

Нападение произошло 11 июня 2023 года на христианском гей-мероприятии в одном из таллиннских баров. После двух часов дня туда вошел хорошо одетый молодой человек, который говорил по-русски. Присутствовавшие отмечали, что он выглядел трезвым. Некоторое время посидев за столом, гость спросил, кто выступает на встрече. Затем он внезапно напал на Патрика Тиайнена: избил его и бросил в его сторону нож. Свидетели происшествия и сотрудники бара смогли обезвредить нападавшего до приезда полиции.

Нападавшим оказался 25-летний гражданин России, который, среди прочего, кричал, что бог ненавидит гомосексуалов. По данным агентства STT, очевидцы описали произошедшее как преступление на почве ненависти, мотивированное религией.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх