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Министр Террас: приграничье Восточной Европы нуждается в большей поддержке

Хендрик Йоханнес Террас.
Хендрик Йоханнес Террас. Фото: Madis Veltman / Postimees

Министр региональных дел и сельского хозяйства Хендрик Йоханнес Террас во вторник на встрече министров региона ОЭСР в Варшаве подчеркнул, что приграничные регионы Восточной Европы нуждаются в большем внимании и инвестициях в связи с нынешней геополитикой.

Террас подчеркнул роль правительств в обеспечении устойчивости и конкурентоспособности регионов. Для этого при принятии решений необходимо учитывать местную специфику и проблемы. «В наших регионах первым приоритетом должно быть развитие предпринимательства и повышение производительности предприятий», - сказал он.

Террас ознакомил ОЭСР с шагами Эстонии по снижению региональных рисков и повышению конкурентоспособности. Например, Эстония направляет почти 340 миллионов евро из Фонда справедливого перехода на диверсификацию экономики и создание рабочих мест на северо-востоке Эстонии.

Еще 160 миллионов евро будет инвестировано в Восточную Эстонию для создания новых высокопроизводительных рабочих мест. Министр также рассказал о таких решениях, как советы регионального развития, городские инновационные полигоны, проекты центра передового опыта FinEst Smart Cities и специальные комиссии для юго-восточной Эстонии, островов и эстонско-латвийской границы.

На встрече ОЭСР в Варшаве 19 и 20 мая обсуждались вопросы региональной конкурентоспособности, демографических изменений и управления. Террас также подчеркнул, что Эстонии необходимо направлять больше инвестиций и развивать промышленность за пределами крупных центров. В состав эстонской делегации, помимо министра, входит вице-канцлер по региональному развитию Сигрид Соомлайс.

Во вторник вечером Террас примет участие в мероприятии, посвященном планам восстановления Украины.

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