В Германии начался суд над предполагаемыми российскими шпионами

Дело троих предполагаемых российских шпионов рассматривают в Высшем земельном суде в Мюнхене. О начале процесса сообщают, в частности, Guardian и DW.

По версии следствия, обвиняемые следили за перемещениями военной техники и боеприпасов, предназначенных для Украины. Кроме того, они собирали информацию о нефтеперерабатывающем заводе в Баварии и американском военном учебном центре «Графенвёр» в Баварии.

Как писала Spiegel, на этой базе украинские военнослужащие проходили обучение на танках Abrams.

По данным DW, следствие также утверждает, что россияне планировали атаки на военную инфраструктуру и железные дороги, чтобы затруднить поставки военной помощи Украине.

Из-за правил о конфиденциальности полные имена обвиняемых не раскрываются. Их указывают как Дитера С. (предполагаемый лидер группы), Александра Й. и Алекса Д.

Дитера С. также обвиняют в координации заговора с целью подорвать поддержку Украины со стороны Германии посредством актов саботажа. Александра Й. и Алекса Д. обвиняют в том, что они поддерживали его действия, работая на иностранные разведывательные службы.

Александр Й. (спрва) сидит рядом с адвокатом Йоргеном Э. Леске (слева) перед началом заседания. Фото: AFP

Спецназ задержал Дитера С. и Александра Й. в апреле 2024 года в городе Байройт (Бавария). На момент задержания им было 39 и 37 лет соответственно.

После их задержания Министерство иностранных дел Германии вызвало посла России Сергея Нечаева для дачи объяснений.