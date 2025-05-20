В Германии начался суд над предполагаемыми российскими шпионами

Трое граждан, обладающим двойным гражданством России и Германии, предстали перед судом в Мюнхене по обвинению в шпионаже в пользу России. Подсудимым вменяется работа на российские спецслужбы, сбор секретной информации, а также планирование атак на военную инфраструктуру и подготовку диверсий на железной дороге, пишет «Русская служба Би-би-си».
Дело троих предполагаемых российских шпионов рассматривают в Высшем земельном суде в Мюнхене. О начале процесса сообщают, в частности, Guardian и DW.
По версии следствия, обвиняемые следили за перемещениями военной техники и боеприпасов, предназначенных для Украины. Кроме того, они собирали информацию о нефтеперерабатывающем заводе в Баварии и американском военном учебном центре «Графенвёр» в Баварии.
Как писала Spiegel, на этой базе украинские военнослужащие проходили обучение на танках Abrams.
По данным DW, следствие также утверждает, что россияне планировали атаки на военную инфраструктуру и железные дороги, чтобы затруднить поставки военной помощи Украине.
Из-за правил о конфиденциальности полные имена обвиняемых не раскрываются. Их указывают как Дитера С. (предполагаемый лидер группы), Александра Й. и Алекса Д.
Дитера С. также обвиняют в координации заговора с целью подорвать поддержку Украины со стороны Германии посредством актов саботажа. Александра Й. и Алекса Д. обвиняют в том, что они поддерживали его действия, работая на иностранные разведывательные службы.
Спецназ задержал Дитера С. и Александра Й. в апреле 2024 года в городе Байройт (Бавария). На момент задержания им было 39 и 37 лет соответственно.
После их задержания Министерство иностранных дел Германии вызвало посла России Сергея Нечаева для дачи объяснений.
Нечаев в свою очередь, посетив МИД Германии, заявлял, что российская сторона не получила объяснений о том, «на чем основаны столь тяжкие обвинения задержанных, а также из чего следует вывод об их связях с государственными российскими структурами». Он назвал обвинения в адрес России бездоказательными.
Прошлой осенью прокуратура обвинила Дитера С. в участии в иностранной террористической организации — таковой в Германии считается «Донецкая народная республика».
По версии следствия, в 2014-2016 годах Дитер С. участвовал в боевых действиях на востоке Украины на стороне пророссийских вооруженных формирований. Дополнительные обвинения против него и его сообщников, в частности, в шпионаже были выдвинуты позже.
Федеральная прокуратура утверждает, что не позднее осени 2023 года Дитер С. стал работать на российские спецслужбы. Предполагается, что Александр Й. и Алекс Д. начали помогать ему в марте 2024 года.
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Александр Й. и Алекс Д. признали некоторые из вменяемым им преступлений, но отрицают какую-либо связь со шпионажем в пользу иностранного государства, сообщил агентству AFP представитель суда Лоран Лафлёр.
Лафлёр также добавил, что Дитер С. отверг все выдвинутые против него обвинения.
Ожидается, что процесс продлится до конца этого года. Всего запланировано более 40 заседаний.