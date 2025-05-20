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Истребители НАТО четыре раза сопроводили российские самолеты на Балтике

Истребители F-16. Иллюстративное фото.
Истребители F-16. Иллюстративное фото. Фото: Reuters

Истребители, выполняющие миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии, на прошлой неделе четыре раза поднимались в воздух для выявления и сопровождения российских самолетов, нарушивших правила полетов, сообщило во вторник BNS Министерство обороны Литвы.

12 мая истребители НАТО один раз поднимались в воздух, чтобы опознать российский разведывательный самолет Ил-20, а другой раз - чтобы опознать истребитель Су-30СМ.

13 мая самолеты НАТО дважды сопроводили российский Су-30СМ.

Российские самолеты летели в международном воздушном пространстве преимущественно без включенных транспондеров, без плана полета и без поддержания радиосвязи с Региональным центром управления полетами.

Миссия воздушной полиции Альянса в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.

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