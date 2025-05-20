Истребители НАТО четыре раза сопроводили российские самолеты на Балтике

Истребители, выполняющие миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии, на прошлой неделе четыре раза поднимались в воздух для выявления и сопровождения российских самолетов, нарушивших правила полетов, сообщило во вторник BNS Министерство обороны Литвы.
12 мая истребители НАТО один раз поднимались в воздух, чтобы опознать российский разведывательный самолет Ил-20, а другой раз - чтобы опознать истребитель Су-30СМ.
13 мая самолеты НАТО дважды сопроводили российский Су-30СМ.
Российские самолеты летели в международном воздушном пространстве преимущественно без включенных транспондеров, без плана полета и без поддержания радиосвязи с Региональным центром управления полетами.
Миссия воздушной полиции Альянса в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.