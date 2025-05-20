Сегодня не существует больше ни одной валюты, которую можно было бы назвать надежной. Ни одной. Серьезно - забудьте об этом, пишет экономист Пеэтер Коппель.
Когда-то давно в мире были так называемые валюты-убежища. Это были деньги вроде швейцарского франка, которые напоминали по своей надежности Швейцарские Альпы - спокойные, неприступные и такие же холодные, как банкир, разводящийся в третий раз. Когда в мире начинались потрясения, люди спешили перевести свои сбережения в эти валюты.
Что бы ни происходило - финансовые кризисы, долговые проблемы или политические катастрофы - валюты-убежища традиционно считались защитой. Помню, как коллега сразу после получения зарплаты менял все деньги на швейцарские франки и прятал купюры в обувной коробке под кроватью - это чистая правда.
Но теперь эти времена прошли. Надежных валют не осталось - и это не преувеличение. Современный мир, который финансисты любят называть «глобальной макросредой», пришел в такое состояние, что у каждой валюты возникли свои специфические проблемы. Теперь вопрос не в том, чья валюта самая крепкая, а в том, у кого проблемы меньше всего бросаются в глаза.
Посмотрим на доллар США. Да, доллар все еще мировая резервная валюта. Но сегодня хвастаться этим - все равно что гордиться старым телефоном Nokia 3310 только потому, что он не ломается. Разница лишь в том, что американское правительство давно трещит по швам. Федеральная резервная система разрывается между двумя задачами: борется с инфляцией и вынуждена финансировать раздутые государственные расходы. Учтите: «денежный станок» включится сразу при первой же опасности. Дефициты бюджета достигают уже десятков триллионов долларов и стали такой же «нормой», как лишний вес или постоянные обещания, что налоги поднимут «только временно».
А как насчет евро? Этот проект построен на идее, что Германия и Греция смогут жить с одной и той же денежно-кредитной политикой, как если бы все члены книжного клуба имели одинаковые вкусы. Но у них разная экономика, разный уровень риска и совершенно несовпадающие интересы. Европейскому центробанку приходится бороться с инфляцией и одновременно удерживать единую валюту от распада - почти как семейному психологу, примиряющему супругов, у которых у каждого свой роман на стороне. Евро сегодня просто терпят - как долгую видеоконференцию или обязательную сезонную замену шин.
Швейцарский франк? Все уже не так однозначно. Если представить, что финансовый сектор в Швейцарии играет важную роль, а франк будет все время расти, то однажды банки просто уйдут в соседние страны еврозоны, где все дешевле. Швейцарский Центробанк отлично это понимает и не даст франку стать слишком дорогим. При этом часть активов банка - акции технологических компаний, а реальной прибыли на них нет. Так что копить дома франки - занятие более чем сомнительное.
Японская йена? Банк Японии уже выкупил практически все, что движется: облигации, акции и многое другое. Йена стала скорее экономическим анахронизмом, который упорно делает вид, будто на дворе 1990-е. Страна стареет, работников все меньше, пенсионеров все больше, экономика структурно слабая. Безнадежно.
Британский фунт? Когда-то англичане остроумно шутили, а теперь сам фунт напоминает злую шутку. Brexit, политические кризисы один за другим, да и Банк Англии работает по принципу «посмотрим - потом решим». Фунт сегодня похож на затянувшийся сериал: форма прежняя, но смысл и энергия уже ушли.
Может быть, валюты, связанные с сырьевыми ресурсами - например, норвежская крона или канадский доллар? Но стоит лишь в мире вырасти опасениям, как спрос на сырье тут же падает. А если нет спроса на сырье, то и валюты этих стран тоже моментально теряют привлекательность. Они зависят от мирового настроения примерно так же, как подростки - от числа подписчиков в TikTok. Это не про настоящую защиту.
Интерес в том, что относительную безопасность дают только более сложные способы вложений - сырье, производственные активы, недвижимость (но только не районах наподобие Каламая!), акции работающих компаний, которые реально что-то производят, а не только пишут отчеты об экологии. Ирония в том, что сегодня к понятию «валюта-убежище» ближе всего подошло золото - но не в виде слитка в комоде, а как инвестиционный инструмент. Последнее - другая история. Но идея «уйти в какую-нибудь валюту, чтобы избежать рисков» уже не работает: это больше про самообман, чем про реальные меры предосторожности.
Когда главный риск в мировой экономике - это долги, а все рынки тесно связаны, ни одна страна не хочет, чтобы ее валюта слишком подорожала относительно других. Даже резервная валюта не хочет выделяться. В итоге чтобы сохранить деньги, приходится идти на риск и мириться с волатильностью - других вариантов сейчас нет.