Когда-то давно в мире были так называемые валюты-убежища. Это были деньги вроде швейцарского франка, которые напоминали по своей надежности Швейцарские Альпы - спокойные, неприступные и такие же холодные, как банкир, разводящийся в третий раз. Когда в мире начинались потрясения, люди спешили перевести свои сбережения в эти валюты.

Что бы ни происходило - финансовые кризисы, долговые проблемы или политические катастрофы - валюты-убежища традиционно считались защитой. Помню, как коллега сразу после получения зарплаты менял все деньги на швейцарские франки и прятал купюры в обувной коробке под кроватью - это чистая правда.

Но теперь эти времена прошли. Надежных валют не осталось - и это не преувеличение. Современный мир, который финансисты любят называть «глобальной макросредой», пришел в такое состояние, что у каждой валюты возникли свои специфические проблемы. Теперь вопрос не в том, чья валюта самая крепкая, а в том, у кого проблемы меньше всего бросаются в глаза.