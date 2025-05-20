Галерея В подвале жилого дома в Кристийне заложили основы сети гражданской обороны столиц стран Балтии

По словам мэра Таллинна Евгения Осиновского, в условиях кризиса роль столицы выходит далеко за рамки ее административных границ, и это необходимо учитывать при планировании мер реагирования. «Война в Украине наглядно продемонстрировала, что в условиях кризиса наряду с центральной властью ключевую роль играют органы местного самоуправления, особенно крупные города, поскольку именно на местном уровне обеспечивается большая часть жизненно необходимых услуг и в условиях затяжных чрезвычайных ситуаций особенно важно сохранить их бесперебойную работу - будь то сфера образования или социальная поддержка. Эффективное управление в кризисных условиях требует системного подхода и регулярных учений. Обмен опытом с соседними городами играет ключевую роль в формировании устойчивость всего общества в условиях кризиса, - подчеркнул Осиновский.