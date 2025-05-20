Учитель физики на акции протеста: если ничего не изменится, придется уйти из профессии

«Я пришел на митинг, потому что обещанного повышения зарплат до сих пор нет. Нет ни коллективного договора, ни новой карьерной модели, которые тоже обещали. Государство свои обязательства не выполнило», - сказал Лааси во вторник на акции в поддержку учителей, прошедшей на Тоомпеа.