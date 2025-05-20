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Учитель физики на акции протеста: если ничего не изменится, придется уйти из профессии

Фото статьи
Фото: Pilt videost

Учитель физики Лиллекюлаской гимназии Вильяр Лааси считает, что в школах остались только те педагоги, для кого преподавание стало делом жизни. Сам он тоже подумывает уйти из профессии, поскольку обещанного повышения зарплаты так и не произошло.

«Я пришел на митинг, потому что обещанного повышения зарплат до сих пор нет. Нет ни коллективного договора, ни новой карьерной модели, которые тоже обещали. Государство свои обязательства не выполнило», - сказал Лааси во вторник на акции в поддержку учителей, прошедшей на Тоомпеа.

По его словам, новость о повышении зарплат отдельным чиновникам Министерства образования и науки кажется крайне несправедливой. «Обидно, что в Министерстве образования оклады растут, а у нас зарплаты не меняются. Нас уверяют, что денег нет. Средняя зарплата в министерстве - три тысячи шестьсот, у нас минималка – тысяча восемьсот. Комментарии излишни».

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