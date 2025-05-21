ЕС решил давить на Путина сильнее, быстрее и креативнее

«Нашим основным приоритетом остается безусловное прекращение огня», - подчеркнула на итоговой пресс-конференции верховная представительница Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Она сама и участники встреч говорили о необходимости вынудить президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров и согласиться прекратить огонь в Украине, как это уже сделал Киев. Раз Путин в этом пока что, очевидно, не заинтересован, надо усиливать давление, решили министры, чтобы у него появились мотивы.

Они, как и ожидалось, утвердили макси-, как и сама встреча, пакет санкций против России, в рамках четырех различных режимов, и тут же принялись обсуждать новые санкции. Причем, по словам Каллас, все страны ЕС настаивают, что их нужно разработать как можно быстрее.

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль призвал при обсуждении новых санкций в мыслях ни в чем себе не отказывать.

«Я за то, чтобы мы продолжали рассматривать все варианты и позволяли себе мыслить нестандартно», - сказал министр. Он убежден, что Европа должна послать «четкий сигнал» президенту Путину, что от него теперь ожидаются конкретные шаги.

Как низко падет потолок цен на нефть?