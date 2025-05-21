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За год средняя пенсия по старости ощутимо выросла (1)

Редактор: rus.postimees.ee
Пенсия. Иллюстративное фото.
Пенсия. Иллюстративное фото. Фото: Тоомас Хуйк

В первом квартале 2025 года средняя пенсия по старости в Эстонии составила 774,50 евро в месяц, свидетельствуют данные Департамента статистики, пишет Rus.ERR.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пенсия выросла почти на 75 евро - или примерно на 10,6%.

На начало 2025 года в Эстонии проживали около 325 000 пенсионеров. Большинство из них — это пенсионеры по старости.

В 2025 году не облагаемый налогом доход для пенсионеров по старости составляет 776 евро в месяц, что соответствует 9312 евро в год.

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