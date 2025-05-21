В первом квартале 2025 года средняя пенсия по старости в Эстонии составила 774,50 евро в месяц, свидетельствуют данные Департамента статистики, пишет Rus.ERR.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пенсия выросла почти на 75 евро - или примерно на 10,6%.
На начало 2025 года в Эстонии проживали около 325 000 пенсионеров. Большинство из них — это пенсионеры по старости.
В 2025 году не облагаемый налогом доход для пенсионеров по старости составляет 776 евро в месяц, что соответствует 9312 евро в год.