Рейтинги: поддержка партий остается стабильной, центристы удерживают второе место

Значительных изменений в предпочтениях избирателей по сравнению с прошлой неделей не произошло. Поддержка «Отечества» (27,9%) за неделю выросла на 0,5%, и теперь партия опережает занявших второе место центристов (17%) более чем на десять пунктов. Что касается динамики поддержки «Отечества», стоит отметить, что недавно наблюдавшееся снижение популярности среди женщин уже начинает приходить в норму - именно этот фактор повлиял как на небольшой спад, так и на нынешнее восстановление рейтинга.

У Центристской партии, наоборот, рост поддержки среди как эстонских, так и неэстонских избирателей прекратился, и сейчас рейтинг партии остается практически без изменений.

Рейтинг занимающей третье место Партии реформ составляет 16%, и за последние недели он вновь заметно снизился. С такими результатами партия находится практически на самом низком уровне за всю историю замеров Norstat.

На четвертом месте и не слишком отставая от Партии реформ находится EKRE, которую в настоящий момент поддерживают 15,1% избирателей. Существенного улучшения позиций у национал-консерваторов пока не наблюдается. В то же время социал-демократы, хоть их рейтинг за последнюю неделю и не вырос, за последние пару месяцев заметно укрепили свои позиции. Сейчас поддержка социал-демократов составляет 12,3%, что более чем на два процентных пункта выше, чем еще несколько недель назад.

Выше избирательного порога продолжают оставаться и Партия правых - их рейтинг сейчас 5,9%. Наибольшей поддержкой партия пользуется у людей среднего возраста, мужчин, а также избирателей с высшим образованием и высоким доходом.

Наименьшая поддержка среди парламентских партий у «Ээсти 200», рейтинг которой составляет всего 3%.

Суммарная поддержка правительственных партий составляет 19%. Это отражается и в оценках работы правительства и премьер-министра: за последний месяц их восприятие со стороны общества практически не изменилось. В то же время оппозиционные силы Рийгикогу поддерживают 72,3% опрошенных.

Действия премьер-министра одобряют 23% избирателей, а 29% считают, что правительство справляется со своими обязанностями хорошо.