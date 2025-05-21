Рейтинги: поддержка партий остается стабильной, центристы удерживают второе место

НКО Институт общественных исследований и исследовательская компания Norstat Eesti AS каждую неделю опрашивают жителей Эстонии о партийных предпочтениях. Согласно последним данным, «Отечество» поддерживают 27,9% избирателей, Центристскую партию — 17%, Партию реформ — 16% имеющих право голоса граждан.
Значительных изменений в предпочтениях избирателей по сравнению с прошлой неделей не произошло. Поддержка «Отечества» (27,9%) за неделю выросла на 0,5%, и теперь партия опережает занявших второе место центристов (17%) более чем на десять пунктов. Что касается динамики поддержки «Отечества», стоит отметить, что недавно наблюдавшееся снижение популярности среди женщин уже начинает приходить в норму - именно этот фактор повлиял как на небольшой спад, так и на нынешнее восстановление рейтинга.
У Центристской партии, наоборот, рост поддержки среди как эстонских, так и неэстонских избирателей прекратился, и сейчас рейтинг партии остается практически без изменений.
Рейтинг занимающей третье место Партии реформ составляет 16%, и за последние недели он вновь заметно снизился. С такими результатами партия находится практически на самом низком уровне за всю историю замеров Norstat.
На четвертом месте и не слишком отставая от Партии реформ находится EKRE, которую в настоящий момент поддерживают 15,1% избирателей. Существенного улучшения позиций у национал-консерваторов пока не наблюдается. В то же время социал-демократы, хоть их рейтинг за последнюю неделю и не вырос, за последние пару месяцев заметно укрепили свои позиции. Сейчас поддержка социал-демократов составляет 12,3%, что более чем на два процентных пункта выше, чем еще несколько недель назад.
Выше избирательного порога продолжают оставаться и Партия правых - их рейтинг сейчас 5,9%. Наибольшей поддержкой партия пользуется у людей среднего возраста, мужчин, а также избирателей с высшим образованием и высоким доходом.
Наименьшая поддержка среди парламентских партий у «Ээсти 200», рейтинг которой составляет всего 3%.
Суммарная поддержка правительственных партий составляет 19%. Это отражается и в оценках работы правительства и премьер-министра: за последний месяц их восприятие со стороны общества практически не изменилось. В то же время оппозиционные силы Рийгикогу поддерживают 72,3% опрошенных.
Действия премьер-министра одобряют 23% избирателей, а 29% считают, что правительство справляется со своими обязанностями хорошо.
Указанные цифры, обнародованные 21 мая, базируются на агрегированных результатах еженедельных опросов общественного мнения за последний месяц - в период с 21 апреля по 18 мая были опрошены около 4000 граждан Эстонии в возрасте от 18 лет.