Финальный аккорд: выпускники сдают в среду госэкзамен по математике

Ученики могли выбрать между экзаменом по узкому или широкому курсу математики: на первый зарегистрировались 4 687 человек, на экзамен по широкому курсу – 5 684.

По словам руководителя центра оценки Департамента по делам образования и молодежи Алге Илосаар, экзамен по математике является последним из трех обязательных государственных экзаменов.

«Доверьтесь своим знаниям и сосредоточьтесь, вы долго готовились к этому, чтобы сейчас показать свой лучший результат!» – напутствовала она школьников.

В гимназии можно пройти либо узкий математический курс из восьми модулей, либо широкий из четырнадцати.

Молодой человек, изучавший узкий курс, при желании может выбрать экзамен по широкому курсу, и наоборот.

Как и в предыдущем году, в этом году государственный экзамен по математике также переведен на украинский язык: экзаменационные работы по узкому курсу на украинском языке будут выполнять 82 абитуриента, по широкому – 21.

Если у школьника по уважительной причине нет возможности сдать государственный экзамен в установленный день, ему необходимо подать ходатайство о допуске к дополнительному экзамену в Департамент по делам образования и молодежи не позднее 26 мая на сайте https://harno.ee/riigieksamid#lisaeksamid.

Дополнительный экзамен по математике пройдет 4 июня.

Экзаменационные работы оцениваются по 100-балльной шкале. Условия сдачи одинаковы для всех, и экзамен считается пройденным, если экзаменуемый набрал хотя бы один балл.

Те, кто получит максимальные 100 баллов, будут участвовать в торжественном мероприятии в честь отличившихся, организованном Департаментом по делам образования и молодежи 26 июня.

Результаты государственных экзаменов будут опубликованы до полуночи 18 июня в экзаменационной информационной системе (EIS) и на государственном портале www.eesti.ee.