В Таллиннском университете стартовал набор в магистратуру и докторантуру

В Таллиннском университете начался прием документов на магистерские и докторские программы. Прием заявлений на эти ступени обучения открыт до 30 июня, 12:00.
В электронной инфосистеме поступления в вузы SAIS можно подать заявку на одну из 41 магистерских программ на эстонском языке, а также на программы на английском языке.
Кроме того, в системах SAIS и DreamApply доступен прием заявлений на 13 докторских программ Таллиннского университета.
Вступительные экзамены на магистерские программы на эстонском языке и на докторские программы проводятся до 14 июля.
Экзамены на магистерские программы на иностранных языках проходят раз в месяц, начиная со второго месяца приема заявлений.
Срок подачи заявлений истекает 30 июня в 12:00.
Прием на программы первой ступени высшего образования в Таллиннском университете начнется 16 июня.