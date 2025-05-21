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В Таллиннском университете стартовал набор в магистратуру и докторантуру

Главное здание Таллиннского университета.
Главное здание Таллиннского университета. Фото: Toomas Huik

В Таллиннском университете начался прием документов на магистерские и докторские программы. Прием заявлений на эти ступени обучения открыт до 30 июня, 12:00.

В электронной инфосистеме поступления в вузы SAIS можно подать заявку на одну из 41 магистерских программ на эстонском языке, а также на программы на английском языке.

Кроме того, в системах SAIS и DreamApply доступен прием заявлений на 13 докторских программ Таллиннского университета.

Вступительные экзамены на магистерские программы на эстонском языке и на докторские программы проводятся до 14 июля.

Экзамены на магистерские программы на иностранных языках проходят раз в месяц, начиная со второго месяца приема заявлений.

Срок подачи заявлений истекает 30 июня в 12:00.

Прием на программы первой ступени высшего образования в Таллиннском университете начнется 16 июня.

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