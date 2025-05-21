В Таллиннском университете стартовал набор в магистратуру и докторантуру

В электронной инфосистеме поступления в вузы SAIS можно подать заявку на одну из 41 магистерских программ на эстонском языке, а также на программы на английском языке.

Кроме того, в системах SAIS и DreamApply доступен прием заявлений на 13 докторских программ Таллиннского университета.

Вступительные экзамены на магистерские программы на эстонском языке и на докторские программы проводятся до 14 июля.

Экзамены на магистерские программы на иностранных языках проходят раз в месяц, начиная со второго месяца приема заявлений.

Срок подачи заявлений истекает 30 июня в 12:00.