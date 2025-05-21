СМИ: в России может быть как минимум 49 000 дезертиров с начала войны

С начала войны из российской армии могли дезертировать как минимум 49 000 солдат и офицеров, пишут «Важные истории». Издание ссылается на утечки баз данных и отмечает, что они не точны.
С начала полномасштабного вторжения в Украину из российской армии могли дезертировать как минимум 49 000 солдат и офицеров.
Такие данные опубликовало во вторник, 20 мая, издание «Важные истории». Журналисты изучили базы данных из интернета.
Оно ссылается на две базы данных: попавший в открытый доступ список самовольно оставивших часть в Южном военном округе (ЮВО) за 2022–2024 годы, а также перечень тех, против кого в РФ возбуждены уголовные дела за дезертирство и самовольное оставление части, опубликованный в марте 2025 года проектом ГУР Украины «Хочу жить».
В распоряжение «Важных историй» также попал список дезертиров 20-й мотострелковой дивизии ВС РФ.
65 процентов имен из этого списка совпали с теми, что значатся в перечне ЮВО. Многие его фигуранты также указаны в данных военных гарнизонных судов России о приговорах за дезертирство и оставление части.
Согласно утечкам, главные причины объявления военнослужащих в розыск – оставление позиций на фронте, побег из воинской части и отказ возвращаться на службу после лечения или командировки.
Показатель в 49 000 дезертиров – ориентировочный. Журналисты объединили две базы данных в одну и получили единый список из 49 001 человека.
Это практически совпадает с оценкой украинского OSINT-сообщества Frontelligence Insight – 50 554 дезертира на декабрь 2024 года.
«Важные истории» указывают, что не все попавшие в списки действительно уклонялись от службы.
В базах данных есть ошибки и неточности, поэтому показатель в 49 000 дезертиров служит скорее ориентиром для понимания масштабов уклонения от службы.
Аналитик проекта «Прощай, оружие» Алексей Альшанский проанализировал базы данных и также сделал вывод, что в них попали не все реальные дезертиры.
Их истинное число еще больше, считает он.