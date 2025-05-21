Перезагрузка переговоров и рекордная атака дронов. Обзор событий в Украине

Не состоявшаяся встреча в Стамбуле. Зеленский взывает к партнерам. Санкции от ЕС и Великобритании - Украина настаивает на усилении. Выборы в Польше и Румынии - на них внимательно смотрят из Киева. Путин хочет воевать, пока может. Об этом в своем обзоре рассказывает украинский журналист Олександр Крамаренко.
20 мая Совет ЕС одобрил наконец-то 17-й пакет санкций против России. Еврокомиссия приветствовала это решение, но в Киеве демонстрируют очень сдержанную радость. Почему? Да все просто: санкции слабые и половинчатые. Их структура и процедуры настолько слабы, что уже содержат дыры для их обхода.
На этот раз в пакет санкций от ЕС добавились меры против российской компании «Сургутнефтегаз». Странно, почему только сейчас? Ведь компания под санкциями США уже довольно давно. Во время трехмесячной подготовки 17-го пакета нередко всплывала информация о том, что в нем могут быть упомянуты меры против дубайской компании Litasco Middle East DMCC, которая является торговым подразделением крупнейшей российской нефтекомпании «Лукойл». Но благодаря позиции Будапешта она и на этот раз в санкционный список не попала.
Собственно, в этом и проблема: в процессе обсуждения и без того слабые санкционные перечни активно прореживаются благодаря лоббистской активности, прежде всего Братиславы, а особенно - Будапешта. Но не только их. Япония в ЕС не входит, конечно же. Но к Токио прислушались и ценовой потолок по-прежнему не распространяется на нефть от месторождений российского проекта «Сахалин-2», которая поставляется в Японию. Зачем-то снова сделали это исключение, хотя сейчас котировки нефти и без того на низких уровнях - из-за чего российская нефть все равно продается дешевле 60 долларов за баррель. То есть в рамках тех ограничений, что были введены странами G7.
Киев призывает к более жестким санкциям
В своих оценках 17-го пакета санкций Еврокомиссия считает, что новые меры смогут еще больше ограничить доступ РФ к технологиям военного и двойного назначения, а также сократить доходы российского правительства от экспорта нефти и газа. На этот раз речь идет о санкциях против еще 189 танкеров из так называемого «теневого флота России». То есть в сумме количество попавших под санкции контролируемых Россией танкеров достигло 342 единиц. Много? А это смотря с чем сравнивать.
Украинские аналитики, которые демонстрируют впечатляющую осведомленность о российском теневом флоте, утверждают, что таких кораблей под контролем Москвы около тысячи. И число продолжает расти. То есть примерно две трети российского теневого флота - за бортом санкций ЕС. Можно было бы предположить, что часть кораблей российского теневого флота остается за пределами зоны внимания европейских органов по той причине, что они используются для вывоза дальневосточной нефти в страны Восточной и Юго-Восточной Азии.
Но эта часть российского флота относительно невелика, тогда как подавляющая часть экспортных поставок нефти из РФ осуществляется через порты Черного и Балтийского морей. То есть в зоне пристального внимания компетентных органов ЕС. С учетом всех этих обстоятельств понятно, что 342 судна под санкциями - это неприлично мало, если целью является реально эффективное давление на российский теневой танкерный флот.
На счастье, эстонские компетентные органы очень скрупулезно относятся к проверкам судов из российского теневого флота у своих берегов после инцидентов с их участием. Самые громкие инциденты, как мы помним, были связаны с провреждениями подводных кабелей. Эстонские компетентны органы настолько серьезно относятся к проблеме, что их активность вызвала очень сильное раздражение у Москвы. И на минувшей неделе при попытке противодействовать подобной проверке Россия использовала истребитель Су-35, который ненадолго нарушил воздушное пространство НАТО над эстонскими территориальными водами.
Настойчивые просьбы Украины об ограничении российского нефтегазового экспорта связаны с тем, что именно доходы от этой торговли и позволяют России финансировать ее войну против страны-соседки. Киев неоднократно предлагал не только вводить действенные меры по контролю за соблюдением ценовых ограничений на российскую нефть, но и снизить их с текущих 60 долларов за баррель до 30 долларов. Но пока эти призывы не нашли поддержки в Брюсселе. Причина понятна - многим в ЕС хочется сохранить присутствие российской нефти на рынке максимально широко, чтобы уровень цен на энергоресурсы не рос.
Но понемногу дело все-таки движется: 19 мая, еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис сообщил, что со дня на день министры финансов стран G7 начнут обсуждать предложение о снижении потолка цен на российскую нефть. Понятно, что украинское предложение о 30 долларах за баррель российской нефти вряд ли попадет на стол, но вот о перспективах снижение ценового лимита до 50 долларов за баррель говорят как об очень вероятном сценарии. Этот вариант, похоже, поддержит и Лондон. Представители британского правительства дали это понять, когда объявляли об уже одобренном ими собственном пакете санкций против РФ.
Британский санкционный пакет, принятый на текущей неделе, включает очередную порцию кораблей российского теневого флота, структуры и отдельных физических лиц, которые причастны к формированию и работе такого флота. Также Британия ввела санкции против финансовых и иных российских структур, которые причастны к обслуживанию российского военно-промышленного комплекса.
Что же касается санкций ЕС, направленных на противодействие доступу российского военно-промышленного комплекса к современным комплектующим и технологиям, то тут все намного менее внятно. Да, санкции такого рода в 17-м пакете затронут еще 45 российских организаций и 31 структуру из третьих стран (Сербия, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Вьетнам и Узбекистан). Им вменяют сподействие российскому ВПК. Но это унизительно мало и до обидного малоэффективно.
Тем не менее, украинские дипломаты не устают публично благодарить ЕС и Британию за очередные пакеты санкций против государства-агрессора. А украинские военные тем временем фиксируют появление на фронте ударных беспилотников со все более и более сложными системами наведения и со все более свежими комлектующими американского, европейского, японского и южно-корейского происхождения. Это не говоря уже о китайских компонентах, которых все же большинство в таких устройствах.
Остановить войну пока не удается
Киев резонно ожидает, что если партнеры действительно стремятся к окончанию войны в Европе, которая является самой масштабной после Второй мировой, то они должны предпринять максимально возможные усилия одновременно и против источников денег для режима Путина, и против источников компонентов, которые необходимы для производства оружия. Судя по эскалации боевых действий на фронте и усилению воздушных атак на украинские города, Москва делает ставку на продолжение войны и не намерена вести реальные переговоры.
Приглашение от Владимира Путина к встрече в Стамбуле оказалось имитацией. Москва использовала свою делегацию предельно низкого уровня для достижения двух целей: в очередной раз транслировать требование о капитуляции Киева, попытаться оказать давление на его европейских партнеров.
Откровенно говоря, в Киеве не особо и рассчитывали на какие-либо реальные продвижения по переговорному треку. Тем не менее, украинский президент отправился в Турцию, встретился с турецким коллегой и при этом вел себя подчеркнуто конструктивно. В Украине эту историю рассматривают как своего рода реверанс в сторону американского президента Дональда Трампа, который не оставляет надежд усадить Украину с Россией за стол переговоров.
Ну а после игнорирования переговоров со стороны Кремля Киев все более четко напоминает Вашингтону, что неплохо бы возобновить выделение военной помощи. Потому что пока что в Украину поступают те партии вооружений, что были одобрены еще администрацией Байдена.
В Киеве не верят в идею о том, что Москва готова к мирным переговорам сейчас. У Путина все еще есть доходы и есть доступ к западным комплектующим. Это жирный коктейль для продолжения войны. Россия упивается своей безнаказанностью. Через два дня после встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле, в ночь с 17 на 18 мая на Украину обрушился самый массовый в истории налет российских ударных дронов - 273 штуки, по подсчетам украинских военных.
Особенного военного эффекта налет не имел, так как большинство дронов были сбиты, а попадания преимущественно были зафиксированы по гражданским объектам. Эта атака явно имела цель запугивание и террор: все выглядело так, будто Путин накануне телефонного разговора с Трампом бросил на стол несколько козырей для пущей весомости его требований к Украине. А требует он признать оккупацию четырех украинских областей и украинского Крыма в придачу. И, конечно же, чтобы Киев забыл о НАТО и распустил армию.
Чуть позже, днем 19 мая состоялся двухчасовой разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным, по поводу чего американский президент высказался предельно позитивно: дескать, движемся к заключению мира, все будет хорошо, и довольно скоро. Но еще перед разговором с Путиным Трамп имел короткие телефонные переговоры с Зеленским. То есть складывается впечатление, что американский президент занимался чем-то вроде челночной дипломатией. Но пока без видимых результатов
Если внимательно присмотреться к позициям сторон, то ситуация вернулась к той, что существовала ровно три месяца назад, накануне ставшего уже хрестоматийным «у тебя нет карт». Эту фразу высказал Трамп Зеленскому во время скандала в Овальном кабинете.
Тем временем президент Украины в намного более мягкой форме, чем раньше, но все равно продолжает настаивать на том, что для него абсолютно неприемлем вывод украинских войск с территорий, которые те контролируют в четырех областях - Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской.
При том, что Путин категорично требует отдать ему эти области в их административных границах, так как «у него в конституции эти области записаны». Записаны они потому, что осенью 2022 года, после фейковых референдумов в перечисленных областях Путин велел своим депутатам эти изменения в российскую конституцию внести, чем загнал себя же в тупик. С одной стороны, ему явно не хватает сил достичь своих целей военным путем. С другой стороны, он сам себя лишил возможности мягко свернуть так называемую специальную военную операцию.
После разговоров Трампа с украинским и российским президентами Зеленский продолжил делать то, чем был особенно плотно занят в последние недели - он общался с европейскими коллегами. Президент Еврокомиссии, финский, норвежский, британский и итальянский главы правительств, французский президент - вот с кем успел пообщаться Зеленский за чуть более суток после разговора с Трампом. Перечень тем повсюду практически идентичный: санкционное давление на Москву и усиление оборонных возможностей Киева. Повсеместно Владимир Зеленский транслирует одну и ту же мысль, которую постепенно начинают воспринимать в европейских столицах как вполне рабочий сценарий: чтобы подвинуть Путина к результативным переговорам о мире, его нужно лишить денег и доступа к современным технологиям. А Украине дать дальнобойное оружие.
Выборы у соседей
Киев старательно дистанцируется от избирательных кампаний, что проходят в странах на запад от украинской границы. Но с берегов Днепра все равно пристально наблюдают за кампаниями у соседей. А все потому, в Киеве победа ультра-правых или ультра-левых политических сил в соседних странах расценивается как прямая и явная угроза поддержке Украины со стороны ЕС. На фоне постепенного охлаждения Белого Дома к поддержке Украины - тем более.
Так было в Молдове во время президентских выборов осенью 2024 года, потому что там Кремль явно оттачивал новые инструменты вмешательство в избирательную кампанию. Так было и в Румынии в завершившихся 18 мая выборах президента страны. Для Украины позиция Бухареста крайне чувствительна: через Румынию пролегают логистические маршруты, эта страна является одной из опор НАТО на восточном фланге. И в Молдове, и в Румынии, к счастью, избиратели во втором туре сделали выбор в пользу проевропейских взвешенных кандидатов.
А вот в Польше кампания в самом разгаре: 18 мая там состоялся только первый тур президентских выборов. Оба кандидата, которые вышли во второй тур, занимают достаточно жесткие позиции в отношении российской угрозы и декларируют готовность поддерживать Украину в ее сопротивлении российской агрессии. И в этом смысле в Украине вздохнули с облегчением, потому что во втором эшелоне избирательного списка маячили пророссийские фигуры.
Во второй тур вышли мэр Варшавы Рафал Тшасковский (представляет проевропейскую и либеральную Гражданскую платформу) и Кароль Навроцкий (представляет политическую силу «Право и справедливость», которая выдвинула на выборах в 2020 году действующего президента Анджея Дуду). Разница между победителями первого тура состоит, наверное, в наличии и отсутствии евроскептицизма и консерватизма - у Навроцкого и то, и другое все же есть. Тогда как Тшасковский все же либерал и еврооптимист.
Теперь Киев ждет результатов второго тура, назначенного на 1 июня, и первых деклараций победителя по поводу украинского аграрного экспорта в ЕС. Польским мелким фермерским хозяйствам не сильно нравится конкуренция с крупными и эффективными украинскими агрохолдингами.