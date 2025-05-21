20 мая Совет ЕС одобрил наконец-то 17-й пакет санкций против России. Еврокомиссия приветствовала это решение, но в Киеве демонстрируют очень сдержанную радость. Почему? Да все просто: санкции слабые и половинчатые. Их структура и процедуры настолько слабы, что уже содержат дыры для их обхода.

На этот раз в пакет санкций от ЕС добавились меры против российской компании «Сургутнефтегаз». Странно, почему только сейчас? Ведь компания под санкциями США уже довольно давно. Во время трехмесячной подготовки 17-го пакета нередко всплывала информация о том, что в нем могут быть упомянуты меры против дубайской компании Litasco Middle East DMCC, которая является торговым подразделением крупнейшей российской нефтекомпании «Лукойл». Но благодаря позиции Будапешта она и на этот раз в санкционный список не попала.