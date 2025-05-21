Реформа второй пенсионной системы привела к неожиданным последствиям

По сравнению с 2019 годом, число инвесторов в пенсионные фонды третьей ступени увеличилось более чем на 130 тысяч человек. Особенно резкий скачок произошел в 2020 году: количество инвесторов выросло в 2,8 раза, прибавилось 76 400 новых участников, и их общее число достигло 119 500. В последующие годы интерес к третьей ступени продолжал заметно расти, тогда как число людей, инвестирующих во вторую ступень, после массового выхода из нее в 2021 году, осталось стабильным.