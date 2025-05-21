Ребрендинг не сбил с курса: где жители Эстонии чаще всего покупают билеты?

Недавнее маркетинговое исследование, проведенное Kantar Emor, подтверждает, что обновленный бренд Piletilevi PLG пользуется наибольшей узнаваемостью и популярностью среди жителей Эстонии.

Согласно данным исследования, 72 процента жителей Эстонии уже пользовались Piletilevi, а более половины - 54 процента - предпочитают приобретать билеты именно через эту платформу.

Особенно заметны сильные позиции Piletilevi среди покупателей театральных билетов: 96 процентов пользовались сервисом хотя бы однажды, а 70 процентов выбирают его в качестве основного канала для покупки билетов.

Как отмечает председатель правления Piletilevi PLG Свен Нуутманн, что компания провела ребрендинг, а заодно приобрела международный бренд PLG.

«Результаты, согласно которым 72 процента жителей Эстонии пользовались нашими услугами, а более половины предпочитают Piletilevi, – это большое признание для нашей команды. Еще более радует тот факт, что 96 процентов покупателей театральных билетов пользуются нашим сервисом», – дополняет картину Нуутманн.

По его словам, роль компании заключается не только в продаже билетов, но и в повышении видимости мероприятий и предоставлении людям культурного опыта. По этой причине Piletilevi регулярно инвестирует в развитие своей платформы и партнерских отношений.

С точки зрения организаторов мероприятий продажа билетов через самую крупную и известную платформу позволяет существенно экономить на маркетинговых расходах и других ресурсах, необходимых для проведения событий, констатирует он.

«Высокая узнаваемость Piletilevi PLG и привычки пользователей автоматически увеличивают видимость и успех мероприятий», – указывает Нуутманн.

Обновление бренда соответствует международной стратегии PLG - компания стремится выйти на широкую европейскую аудиторию.

В настоящий момент Piletilevi PLG закрепилась в Эстонии, Литве, Латвии, Чехии, Словакии, Польше и Румынии, став крупнейшим оператором билетов в Центральной Европе.

Владельцами Piletilevi PLG являются инвестиционная компания Angel Rose Capital (Свен Нуутманн), эстонский инвестфонд Tristafan и венчурная фирма BaltCap.

За 28 лет работы компания охватила рынок с населением около 80 миллионов человек.