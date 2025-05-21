Исследование: жители Эстонии автоматизировали сбережения, южные соседи складывают наличные в конверт

В Эстонии 22% респондентов ответили, что лучше всего им помогает экономить именно автоматический перевод - регулярные платежи. В Латвии так ответили 16%, в Литве - 19% опрошенных. В обеих странах-соседях по 21% участников исследования указали, что предпочитают держать деньги дома. В Литве, помимо этого, 21% опрошенных считают постановку целей эффективным способом накопления.