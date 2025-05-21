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Исследование: жители Эстонии автоматизировали сбережения, южные соседи складывают наличные в конверт

Деньги в конверте. Иллюстративное фото
Деньги в конверте. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Согласно недавно заказанному банком Citadele исследованию, привычки сбережений жителей Эстонии отличаются от привычек латышей и литовцев. В Эстонии самым эффективным способом накопления считается автоматический перевод денег, то есть регулярные платежи на сберегательный счет, тогда как жители Латвии и Литвы чаще предпочитают откладывать наличные в конверт.

В Эстонии 22% респондентов ответили, что лучше всего им помогает экономить именно автоматический перевод - регулярные платежи. В Латвии так ответили 16%, в Литве - 19% опрошенных. В обеих странах-соседях по 21% участников исследования указали, что предпочитают держать деньги дома. В Литве, помимо этого, 21% опрошенных считают постановку целей эффективным способом накопления.

После автоматических переводов наиболее действенным способом накопления жители Эстонии считают постановку конкретных целей (15%), затем - откладывание наличных в конверт (14%). Далее следуют переводы вручную, когда об этом вспомянешь (8%), и предлагаемые банками инструменты округления карточных платежей.

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