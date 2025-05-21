Промышляют профессионалы? Обнаглевшие воры действуют целенаправленно и системно

Из домов и хозяйственных построек в Пярнумаа часто похищают инструменты, газонокосилки, мотороллеры, камеры видеонаблюдения, автомобильные диски, сапборды и даже бойлеры.

По данным полиции, больше всего краж зарегистрировано в городе Пярну, а также в волостях Тори и Пыхья-Пярнумаа.

Так, 7 мая в полицию поступило сообщение, что в деревне Рае волости Пыхья-Пярнумаа были украдены газонокосилка, садовые инструменты и камера видеонаблюдения. Ущерб составил около 1459 евро.

Буквально через неделю, 15 мая, полиция начала уголовное производство по поводу еще двух краж.

В деревне Йыыпре под Пярну из гаража дома были похищены строительные машины, электросамокат, генератор и другое имущество. Ущерб составил порядка 15 000 евро.

В тот же день было начато дело в связи с кражей в волости Пыхья-Пярнумаа: из дома и гаража были похищены мотороллеры Kymco и Qingqi и инструменты. Ущерб составил 5460 евро.

Сообщения о серии краж поступили и из волости Тори, где были похищены сантехника, сапборды, бойлер, газонокосилка, моющий аппарат высокого давления, предметы мебели и автомобильные диски. Сумма ущерба пока уточняется.

По словам представителей полиции, из года в год воры промышляют в одних и тех же районах и, действуя систематически, заранее знают, что и где стоит украсть - будь то для собственного пользования или для дальнейшей перепродажи.