Промышляют профессионалы? Обнаглевшие воры действуют целенаправленно и системно

В течение мая воры в Пярнуском уезде проявляли особую активность, из-за чего несколько семей понесли значительный ущерб, сообщает Pärnu Postimees.
Из домов и хозяйственных построек в Пярнумаа часто похищают инструменты, газонокосилки, мотороллеры, камеры видеонаблюдения, автомобильные диски, сапборды и даже бойлеры.
По данным полиции, больше всего краж зарегистрировано в городе Пярну, а также в волостях Тори и Пыхья-Пярнумаа.
Так, 7 мая в полицию поступило сообщение, что в деревне Рае волости Пыхья-Пярнумаа были украдены газонокосилка, садовые инструменты и камера видеонаблюдения. Ущерб составил около 1459 евро.
Буквально через неделю, 15 мая, полиция начала уголовное производство по поводу еще двух краж.
В деревне Йыыпре под Пярну из гаража дома были похищены строительные машины, электросамокат, генератор и другое имущество. Ущерб составил порядка 15 000 евро.
В тот же день было начато дело в связи с кражей в волости Пыхья-Пярнумаа: из дома и гаража были похищены мотороллеры Kymco и Qingqi и инструменты. Ущерб составил 5460 евро.
Сообщения о серии краж поступили и из волости Тори, где были похищены сантехника, сапборды, бойлер, газонокосилка, моющий аппарат высокого давления, предметы мебели и автомобильные диски. Сумма ущерба пока уточняется.
По словам представителей полиции, из года в год воры промышляют в одних и тех же районах и, действуя систематически, заранее знают, что и где стоит украсть - будь то для собственного пользования или для дальнейшей перепродажи.
Истории, рассказанные домовладельцами, свидетельствуют о том, что даже комплексные меры безопасности не всегда помогают.
Нередко злоумышленники взламывают летние дома и дачи в отсутствие хозяев.
Например, семья Карин Кивипыльд из волости Пыхья-Пярнумаа стала жертвой краж дважды - несмотря на установленные камеры наблюдения и усиленные замки.
Местные жители отмечают, что полиция зачастую вынуждена закрывать дела, не найдя преступников, а защититься от хорошо подготовленных воров в сельской местности становится все труднее.
По их словам, повторяющиеся кражи связаны с конкретными лицами, ранее судимыми за подобные преступления, однако из-за нехватки улик полиция не всегда может приступить к обыску или доказать чью-либо причастность.
Полиция региона объясняет, что формально дела расследует то подразделение, на чьей территории преступление произошло.
При выявлении эпизодов с общими подозреваемыми уголовные дела могут объединяться и передаваться другому подразделению для комплексного рассмотрения.
Тем не менее, жители Пярнумаа указывают на медленную, по их мнению, реакцию полиции на факты краж, а также на нехватку практических рекомендаций по дополнительной защите.
Полиция советует жителям:
- всегда держать имущество в запертых помещениях, использовать камеры наблюдения и эффективные замки;
- следить за тем, чтобы передвижное имущество, особенно велосипеды и электросамокаты, было зафиксировано или помещено в гаражи;
- не оставлять ценные вещи без присмотра в общественных местах;
- регулярно проверять работоспособность камер и готовность техники к идентификации преступников;
- учитывать требования законодательства при установке видеонаблюдения.
Подробней об этом читайте на страницах Pärnu Postimees.