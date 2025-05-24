Отшельник из Девичьей башни: хотел превратить собор Александра Невского в лютеранский, но вместо этого построил много красивых домов

Судьба одного из немногочисленных эстонских архитекторов-романтиков, архитекторов-неформалов Карла Бурмана была непростой. Хотя его, как сказали бы сейчас, портфолио, невелико, но необычные, порой странные доходные дома и эффектные виллы недоучившегося студента Петербургской академии художеств до сих пор украшают таллиннские улицы. Умер зодчий, с точки зрения истории, совсем недавно - в 1965 году.