Отшельник из Девичьей башни: хотел превратить собор Александра Невского в лютеранский, но вместо этого построил много красивых домов

Судьба одного из немногочисленных эстонских архитекторов-романтиков, архитекторов-неформалов Карла Бурмана была непростой. Хотя его, как сказали бы сейчас, портфолио, невелико, но необычные, порой странные доходные дома и эффектные виллы недоучившегося студента Петербургской академии художеств до сих пор украшают таллиннские улицы. Умер зодчий, с точки зрения истории, совсем недавно - в 1965 году.
Сравнивая Карла Бурмана с баловнями профессиональной судьбы, историк Лео Генс назвал его enfant terrible архитектурного сообщества. За что? Почему? Потому что недоучка стал успешным? Потому что несмотря на отсутствие диплома его называют первым профессиональным эстонским архитектором? Потому что в зрелом возрасте стал отшельником?