ИЛЬМАР РААГ Начавшаяся на учениях «Еж» революция должна продолжаться

Нам необходимо адаптировать тактику наших наземных войск к последствиям массированного использования Россией беспилотников. На «Еже» сейчас эти действия велись против известного врага, будь то другое подразделение Сил обороны Эстонии или силы союзников. Но никто из них не воевал так, как сражаются сейчас стороны в Украине.

На самом деле, в этом году на учениях «Еж» мы пока не увидели никаких существенных признаков адаптации, и в результате эстонские беспилотники также успели натворить и немало бед.

Технология беспилотных летательных аппаратов станет обязательной дополнительной специальностью

Будем честны, сегодня наша пехота не отрабатывает такую ​​тактическую ситуацию, поскольку мы еще не моделировали в своих учениях насыщенный беспилотниками воздух таким образом, как это происходит в продолжающейся войне в Украине. Следовательно, если бы завтра в Эстонии началась война, наши потери поначалу были бы большими.

Это не значит, что мы совершенно несостоятельны. Сегодня у нас все еще есть возможность делать глубокие удары, которые также могут навредить сопернику, но сейчас наши потери все равно были бы слишком велики.

Что делать? Огромные возможности тактических беспилотников противоборствующей стороны должны быть учтены в каждом сценарии учений. В любом случае, необходимо учитывать, что на расстоянии до 50 км позади нас в небе постоянно находятся потенциально вражеские разведывательные беспилотники класса «Орлан».

Это мотивирует рассредоточить свои силы как можно глубже и все время как можно лучше окапываться и прятаться. Это должно быть упражнением на следующих учениях, иначе эти учения вообще не имеют смысла.