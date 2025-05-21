ИЛЬМАР РААГ Начавшаяся на учениях «Еж» революция должна продолжаться

«В этом году учения Сил обороны Эстонии «Еж» вошли в историю как учения НАТО, на которых эстонско-украинские группы беспилотников впервые по-настоящему продемонстрировали войну следующего поколения. Однако мы сделали только первые шаги на долгом пути», - написал в Facebook эксперт по безопасности и офицер запаса Ильмар Рааг. Сокращенную версию поста опубликовал портал Saarte Hääl.
Я был там с одной из украинских групп беспилотников, но также контактировал и с другими, и стал свидетелем нескольких операций. Начну с позитива. По сравнению с положением десятью годами ранее Силы обороны Эстонии добились огромного прогресса.
Даже если сравнивать нас с российской армией образца 2022 года, мы стали довольно болезненным насекомым. У нас есть бронетанковые войска и различная бронетехника. Подразделения Кайтселийта выглядят вполне адекватными воинами. Кроме того, у нас есть инициатива беспилотников «Злой Еж» (Kuri Siil) под эгидой Кайтселийта.
С технической точки зрения я видел около 100 беспилотников, бороздящих болота и леса, одновременно передавая изображения с поля боя в командный центр с помощью высоких технологий. Это выглядит как то, что уже было в Украине. Статистика также сопоставима с Украиной. Однако новость о том, что украинские пилоты беспилотников обучают эстонцев, вышла за рамки международных новостей.
Однако нам нужно сравнивать себя не с собой несколько лет назад, а с россиянами, которые сейчас воюют по-другому.
Дроны - самое опасное оружие
Во-первых, количество наших беспилотников и операторов беспилотников. Как с украинской, так и с российской стороны 70-85% потерь живой силы приходится на атаки беспилотников. Беспилотники завоевали звание самого опасного оружия непрямой наводки.
Знакомые мне украинские пилоты беспилотников провели расчеты и пришли к выводу, что Эстонии в течение одного месяца войны потребуется использовать около 200 000 беспилотников (за основу взята украинская боевая практика и стремление самостоятельно произвести в этом году 5 млн беспилотников).
Украинцы также подсчитали, что Эстонии понадобится не менее 700-1000 пилотов беспилотников, чтобы остановить российское наступление. Главным результатом таких цифр должно стать насыщение воздуха дронами.
На этот раз на «Еже» была хорошая ситуация, когда за некоторое время наш доблестный FPV-дрон добрался до танка. Однако, по мнению украинцев, к этому моменту в сторону танка должно было лететь не менее 8-10 беспилотников, поскольку одного обычно недостаточно. Это утверждение вовсе не является критикой эстонских операторов дронов, поскольку в данном случае такое решение требует усилий всего общества. Необходимо вложить больше денег в армию беспилотников.
Закупки в таком объеме пока не проводились. Наша система также недостаточно гибка, чтобы позволить частному финансированию эффективно идти в ногу со всеми инновациями в области беспилотников посредством целевых пожертвований. Я хочу, чтобы уже завтра мы нашли решение.
Частью решения является решение Финляндии и США проводить модульные закупки, что означает, что компоненты, которые вряд ли устареют в ближайшие годы, уже закупаются. Нам нужно с чего-то начать сейчас, потому что в свете сегодняшних знаний через год мы все равно окажемся в том же положении, в котором Украина была примерно в 2023 году.
Но дело не только в дронах. Поскольку комбинированные атаки широко применяются, беспилотники также используются для доставки самых разных взрывчатых веществ. Соответственно, в Украине в составе экипажа беспилотника обычно есть отдельный взрывник, который готовит «снаряд». Однако россияне также используют беспилотники для доставки химических бомб в различные регионы.
Нам необходимо адаптировать тактику наших наземных войск к последствиям массированного использования Россией беспилотников. На «Еже» сейчас эти действия велись против известного врага, будь то другое подразделение Сил обороны Эстонии или силы союзников. Но никто из них не воевал так, как сражаются сейчас стороны в Украине.
На самом деле, в этом году на учениях «Еж» мы пока не увидели никаких существенных признаков адаптации, и в результате эстонские беспилотники также успели натворить и немало бед.
Технология беспилотных летательных аппаратов станет обязательной дополнительной специальностью
Будем честны, сегодня наша пехота не отрабатывает такую тактическую ситуацию, поскольку мы еще не моделировали в своих учениях насыщенный беспилотниками воздух таким образом, как это происходит в продолжающейся войне в Украине. Следовательно, если бы завтра в Эстонии началась война, наши потери поначалу были бы большими.
Это не значит, что мы совершенно несостоятельны. Сегодня у нас все еще есть возможность делать глубокие удары, которые также могут навредить сопернику, но сейчас наши потери все равно были бы слишком велики.
Что делать? Огромные возможности тактических беспилотников противоборствующей стороны должны быть учтены в каждом сценарии учений. В любом случае, необходимо учитывать, что на расстоянии до 50 км позади нас в небе постоянно находятся потенциально вражеские разведывательные беспилотники класса «Орлан».
Это мотивирует рассредоточить свои силы как можно глубже и все время как можно лучше окапываться и прятаться. Это должно быть упражнением на следующих учениях, иначе эти учения вообще не имеют смысла.
Кроме того, все военнослужащие должны немедленно специализироваться на операциях с использованием беспилотников и в категории специалистов по разминированию, даже если их специализация в конечном итоге лежит в другой области. Сегодня стрельба из пулемета менее важна для ведения боевых действий, чем управление беспилотниками. Революция, начавшаяся с этого «Ежа», должна продолжаться.