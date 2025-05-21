ФОТО Люди ринулись за бесплатными саженцами елей от RMK

После того, как общественности стало известно о планах Центра управления государственными лесами (RMK) уничтожить саженцы елок, ведомство решило раздать их желающим бесплатно или продать. Бесплатные саженцы в Ийсаку, Ида-Вирумаа вызвали настоящий ажиотаж: люди массово пришли за растениями. По словам представителей RMK, по ряду непредвиденных причин у них осталось 4,3 миллиона саженцев, которые не удалось высадить в государственном лесу.
Во вторник утром в питомнике Ийсаку царила суета: туда пришли люди, пожелавшие забрать домой саженцы, признанные браком, но при этом пригодные для посадки. По словам представителей RMK, таких саженцев было несколько десятков тысяч. Интерес был настолько велик, что в полдень RMK опубликовал сообщение с просьбой перед приездом обязательно связаться с сотрудником центра, чтобы убедиться, что саженцы еще в наличии.