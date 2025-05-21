Райнер Сакс Трамп отказался от всякой инициативы по завершению войны в Украине

В целом всем понятно, что президент США отказался от всякой инициативы по завершению войны в Украине. Это понимают и руководители администрации США, и, по-видимому, сам президент Трамп.

New York Times, основываясь на (довольно-таки) скупыx высказываниях президента США и на информации анонимных европейских чиновников, заключает, что президент Трамп отказался от совместного с Европой введения санкций, потому что намерен выйти из мирного процесса и собирается заключать с Россией экономические сделки. Однако действия президента США на данный момент не свидетельствуют о том, что этот план может быть реализован в ближайшее время.

Европейский союз ввёл санкции против трёх подразделений российских вооружённых сил, которых обвиняют в подготовке и применении химического оружия в Украине. Прямого эффекта эти санкции не имеют, но это очень знаковое событие, которым официально признаётся факт применения Россией химического оружия.

Авиаудары по Украине

Российская армия продолжает ночные атаки иранскими дронами. Тактика атак изменилась: теперь большинство дронов концентрируется для удара по одной цели. В предыдущие годы предпринимались попытки дезориентировать и «растянуть» противовоздушную оборону Украины за счет широкой географии атак.