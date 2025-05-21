Райнер Сакс Трамп отказался от всякой инициативы по завершению войны в Украине

В западных СМИ вчерашние сообщения из США вызвали довольно однозначные оценки: президент США отступил от своих прежних требований к России немедленно ввести режим прекращения огня, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
В то же время в СМИ распространяются якобы анонимные опасения европейских чиновников о том, что президент Трамп может о чём-то договориться с Россией, или, наоборот, что Трамп примет решение отказаться от участия в переговорах.
«Испуганный» Европейский союз одобрил 17-й пакет антироссийских санкций, который направлен в первую очередь на ограничение деятельности российского теневого флота. Таким образом Европа показала, что продолжает следовать своей политической линии.
Госсекретарь США взял на себя роль главного коммуникатора по российской агрессии. Выступая на слушаниях в сенатском комитете, он заявил, что США не прекратили поставки вооружения Украине и постоянно ищут способы откликнуться на просьбы Украины.
По мнению госсекретаря, главная проблема переговоров заключается в вопросе территорий: у обеих сторон не хватает военной мощи для достижения своих целей, но договориться они тоже не могут. По словам госсекретаря, США ждут российских предложений по прекращению огня, чтобы лучше понять намерения российского руководства относительно мирных переговоров в более широком плане.
Президент Украины при этом подчеркнул, что готов к новым прямым встречам с представителями России и выразил надежду, что США не выйдут из переговорного процесса. Президент Украины пытается предложить США возможности для новых сделок между двумя странами, тем самым стремясь повысить интерес к развитию двусторонних отношений. Вчера в СМИ появилось сообщение, что в своём письме президент Украины сделал несколько предложений президенту США о совместных действиях в экономической сфере.
В целом всем понятно, что президент США отказался от всякой инициативы по завершению войны в Украине. Это понимают и руководители администрации США, и, по-видимому, сам президент Трамп.
New York Times, основываясь на (довольно-таки) скупыx высказываниях президента США и на информации анонимных европейских чиновников, заключает, что президент Трамп отказался от совместного с Европой введения санкций, потому что намерен выйти из мирного процесса и собирается заключать с Россией экономические сделки. Однако действия президента США на данный момент не свидетельствуют о том, что этот план может быть реализован в ближайшее время.
Европейский союз ввёл санкции против трёх подразделений российских вооружённых сил, которых обвиняют в подготовке и применении химического оружия в Украине. Прямого эффекта эти санкции не имеют, но это очень знаковое событие, которым официально признаётся факт применения Россией химического оружия.
Авиаудары по Украине
Российская армия продолжает ночные атаки иранскими дронами. Тактика атак изменилась: теперь большинство дронов концентрируется для удара по одной цели. В предыдущие годы предпринимались попытки дезориентировать и «растянуть» противовоздушную оборону Украины за счет широкой географии атак.
У новой тактики есть и другие аспекты, о которых много пишут различные блогеры. В целом за последние два месяца эффективность дроновых атак выросла. Тем не менее, российское командование по-прежнему атакует в основном крупные гражданские объекты, т. е. города, поэтому эти удары в ближайшее время не окажут значительного влияния на ход военных действий.
В результате ночной атаки с применением беспилотников прошлой ночью в некоторых районах города Сумы было отключено электроснабжение и возникло несколько пожаров. О жертвах среди местных жителей сообщений не поступало. Каждую ночь несколько российских дронов направляются в Киевскую область. Прошлой ночью в результате падения обломков дронов там был повреждён жилой дом, пострадали пять человек.
В ту же ночь поступали сообщения о полётах украинских дронов как на территории России, так и в оккупированном Крыму. Речь не шла о массированной атаке, как это было в начале мая. Пока есть информация только об атаке на один завод по производству полупроводников в Орловской области.
Ситуация на фронте
Темпы наступления российской армии на фронте остаются на уровне прошлых недель.
- На направлениях Курск/Сумы/Белгород интенсивность наступления российской армии не увеличилась, бои в приграничной полосе продолжаются без существенных изменений.
- На Харьковском направлении продолжаются позиционные бои преимущественно на севере города Волчанск.
- Российское наступление в направлении Купянска уже месяц ведется с крайне низкой интенсивностью. Единственное объяснение - нехватка резервов у российского командования.
- Похоже, резервы переброшены для наступления на Лиманском направлении, где атаки сохраняют высокую активность. Продвинуться дальше российским подразделениям вчера не удалось.
- Вероятно, резервы направлены и на Северское направление, где активность атак нарастает, однако вчера изменений в позициях не наблюдалось.
- В районе Бахмута продолжаются активные атаки в Часовом Яре и его окрестностях.
- В городе Торецке идут ожесточённые уличные бои. В целом больших изменений в дислокации войск в этом районе нет.
- Главными направлениями наступления российской армии по-прежнему остаются Покровск и юго-запад Донецка. Примерно половина всех предпринятых российским командованием атак приходится на этот регион. Вчерашние атаки не принесли российским войскам успеха.
- На южном фронте происходили лишь незначительные разведывательные бои в направлении населённого пункта Орехов, в других местах российские подразделения не проявляли активности.
ВМС Украины опубликовали новые видео очередных атак украинских морских дронов на газодобывающие платформы в Чёрном море, на которых российская армия размещает своё оборудование для наблюдения. В прошлые годы такие удары по целям в Чёрном море наносились с участием украинских спецподразделений. Теперь атаки, похоже, проводятся только с помощью морских и воздушных беспилотников.
Размещённые в Чёрном море системы наблюдения позволяют российской армии и флоту легче обнаруживать перемещения украинских морских и воздушных беспилотников в восточном направлении. Уничтожение этих систем - необходимое условие успешных атак украинских морских дронов, поэтому российская армия постоянно восстанавливает свои системы наблюдения на платформах, а украинская армия их регулярно ликвидирует.