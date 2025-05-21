Навстречу лету Крупная торговая сеть снижает цены на мороженое и прохладительные напитки

По словам представителей торговой сети, это логичное продолжение ценовой политики Prisma: сначала снизили цены на товары для ухода за младенцами, затем в категории товаров для домашних животных.

Prisma – одна из немногих сетей магазинов на розничном рынке Эстонии, которая следует стратегии «Низкие цены каждый день» (EDLP), которая означает, что цены постоянно поддерживаются на низком уровне независимо от периодов кампаний.

«Данные рынка и тенденции потребительского поведения показывают, что с приходом теплой погоды резко увеличивается спрос как на мороженое, так и на безалкогольные напитки», – объясняет директор по ассортименту и закупкам Prisma Каймо Нийтару.

«Мы хотим гарантировать, что эти продукты будут доступны каждому, независимо от дохода», - подчеркивает Нийтару.

Статистика подтверждает сезонность покупательского поведения: например, 1 мая 2023 года, когда была необычно теплая погода, продажи мороженого выросли на 43 процента по сравнению с тем же днем прошлого года.

Также в апреле этого года, когда пасхальные выходные выдались очень теплыми, продажи мороженого выросли на 20%. В том же месяце продажи безалкогольных напитков выросли на 7% по сравнению с прошлым годом.

«Мы обращаемся к клиентам: если вы заметили, что где-то мороженое или безалкогольные напитки продаются по более низкой обычной цене, чем в гипермаркетах или интернет-магазине Prisma, сообщите нам об этом», – дополняет картину Нийтару.

По его словам, специалисты торговой сети ежедневно отслеживают цены и готовы их корректировать.

Postimees писал в апреле, что Prisma приняла решение снизить цены на различные товарные группы на 16–50 процентов.

По данным торговой сети, уверенность покупателей снизилась, из-за чего упали показатели продаж.

Председатель правления Prisma Peremarket Илкка Алароту отметил, что в Эстонии почти три года продолжался экономический спад, который сопровождался общим ростом цен, и поэтому положение потребителей ухудшилось.

Сейчас спад закончился, но улучшения ситуации в плане покупательской активности, по словам Алароту, пока не наблюдается.