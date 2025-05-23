Скульптор по дереву из Нарвы: «Когда хобби превратится в рутину, я перестану этим заниматься»

Мастерская Кирилла - это арендованный цех с площадкой и автокраном, ведь заготовки могут весить больше тонны. Например, носорог, вырезанный для территории аквапарка у Noorus, в готовом виде весил 1,5 тонны.

У него целый арсенал инструментов: от бензопилы до мелких резцов и ножей. Каждый этап требует своего подхода, а владение пилой - отдельное искусство. «Так владеть пилой, как я, мало кто может. Пилить под нужными углами, работать обратной стороной - это сложно. Все всегда почему-то очень хотят потрогать мои стамески, но я объясняю, что делать этого не нужно: если уронят, их придется два часа затачивать. Но часто люди помогают - например, дарят мне разные инструменты», - говорит он.

Резьба по дереву - это трудная и кропотливая работа. Фото: Диана Харламова

Сами по себе инструменты не дешевые: один аккумулятор для пилы стоит 479 евро без налога. Кирилл не считает расходы на хобби, используя навыки и инструменты из прошлой работы с бревенчатыми домами и фасадами.

Для хутора Rootsikalmu Ratsatalu Кирилл создал медведицу и трех медвежат, это был его вклад в дело увлеченных людей. «Они обратились ко мне полтора-два года назад. Я сказал, что подарю медведей, но сначала выполню запланированные работы. В сентябре-октябре начал, к весне закончил. Дерево для композиции было сложно достать из леса, я два дня откапывал корневища, а на то, чтобы их отмыть, ушло три куба воды», - рассказывает он.