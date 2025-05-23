Скульптор по дереву из Нарвы: «Когда хобби превратится в рутину, я перестану этим заниматься»

В Нарве, на хуторе Rootsikalmu Ratsatalu, стоят четыре деревянные скульптуры: медведица и три медвежонка, созданные руками Кирилла, 35-летнего мастера, для которого резьба по дереву - в том числе и способ оставить след в родном городе. Его работы украшают дворы отелей и парки, но мотивируют его не деньги, а желание порадовать других.
Кирилл в Нарве родился и вырос, очень любит свой город. Последние восемь лет посвятил созданию деревянных скульптур, и с каждым годом его мастерство растет: он теперь вырезает величественных медведей, лосей и носорогов, которые становятся частью городского пейзажа. Его работы можно увидеть у отеля Liivarand, возле Noorus, в Päite Lomapark и на хуторе Rootsikalmu Ratsatalu, где стоят те самые медведи, около которых мы встретились для разговора.
Свою первую скульптуру Кирилл создал, работая в фирме по производству срубов. «Хозяин фирмы, Игорь Горшенин, вырезал скульптуры и показал мне, как это делается, основы, а дальше я развивался сам. Первая моя скульптура - деревянный грибок, классика. Постепенно мои работы становились лучше и лучше, и теперь они иногда появляются у кого-то на участке», - говорит Кирилл.
Первый крупный заказ стал для него вызовом. Восемь лет назад для открытия отеля Liivarand строительная фирма заказала у Кирилла скульптуры медведей. Кирилл решил попробовать, и результат превзошел ожидания.
«Все вышло здорово, всем нравится, и эти медведи до сих пор стоят, хотя им уже восемь лет», - говорит он. С тех пор Кирилл понял: чтобы не упустить возможности, нужно брать заготовки, которые люди отдают, избавляясь от больших деревьев, сложных для переработки. Так он начал собирать бревна, благодарить дарителей, и его мастерская наполнилась материалом для новых скульптур.
Кирилл работает исключительно с деревом, предпочитая осину за ее однородность и простоту обработки. «Разница между породами огромная. Я пробовал ясень - он почти не гниет и хорошо ведет себя под инструментом, но найти толстые заготовки из дуба или ясеня почти невозможно. Осина - лучший выбор: ее много, она однородная, как глина, ее можно резать в любом направлении, и она не скалывается», - объясняет мастер.
Чтобы скульптуры служили дольше, он тщательно их обрабатывает: высушивает на холодном сухом воздухе, чтобы избежать трещин, и пропитывает антисептиком. Например, в большую медведицу он влил 30 литров антисептика, поливая ее в специальном контейнере до тех пор, пока дерево не перестало антисептик впитывать. «Это защищает от плесени и грибов, чтобы скульптуры стояли годами», - делится он.
Создание скульптур - процесс кропотливый и эмоционально тяжелый. Кирилл не может работать над одной фигурой весь день: глаз замыливается и форма теряется. Он переключается на другие задачи, например, колет дрова для печки, чтобы вернуться к работе с новым взглядом.
Все хотят потрогать мои стамески
«Я шучу с друзьями, что не скульптуры режу, а печку топлю. Пока колю мерзлые бревна, глаз отдыхает, и я снова подхожу к своей работе, прохожу новый этап и отвлекаюсь. Это отнимает много энергии», - рассказывает Кирилл. На медведицу высотой около 1,6 метра ушло три месяца, но не сплошной работы, а чередования этапов резьбы и пауз.
Мастерская Кирилла - это арендованный цех с площадкой и автокраном, ведь заготовки могут весить больше тонны. Например, носорог, вырезанный для территории аквапарка у Noorus, в готовом виде весил 1,5 тонны.
У него целый арсенал инструментов: от бензопилы до мелких резцов и ножей. Каждый этап требует своего подхода, а владение пилой - отдельное искусство. «Так владеть пилой, как я, мало кто может. Пилить под нужными углами, работать обратной стороной - это сложно. Все всегда почему-то очень хотят потрогать мои стамески, но я объясняю, что делать этого не нужно: если уронят, их придется два часа затачивать. Но часто люди помогают - например, дарят мне разные инструменты», - говорит он.
Сами по себе инструменты не дешевые: один аккумулятор для пилы стоит 479 евро без налога. Кирилл не считает расходы на хобби, используя навыки и инструменты из прошлой работы с бревенчатыми домами и фасадами.
Для хутора Rootsikalmu Ratsatalu Кирилл создал медведицу и трех медвежат, это был его вклад в дело увлеченных людей. «Они обратились ко мне полтора-два года назад. Я сказал, что подарю медведей, но сначала выполню запланированные работы. В сентябре-октябре начал, к весне закончил. Дерево для композиции было сложно достать из леса, я два дня откапывал корневища, а на то, чтобы их отмыть, ушло три куба воды», - рассказывает он.
Бревна и камни для основания подарили нарвитяне, вдохновленные проектом. Сейчас на платформе Hooandja идет сбор средств на покраску медведей, которую выполнит нарвская художница Мария Самбука, известная своими муралами. За пожертвования предусмотрены призы: экскурсия по хутору Rootsikalmu Ratsatalu, деревянный грибок (та самая первая работа Кирилла!) и вазоны для петуний в виде ботинка.
Кирилл редко зарабатывает на скульптурах, предпочитая работать для души. Однажды ему предложили 2000 евро за уже сделанного по чужому заказу медведя, но он отказался, верный договоренностям с хутором. «Человек хотел купить медведя, предлагал полторы тысячи. Я поблагодарил, но отказался: так дела не делаются. Сказал, что сделаю другого, когда найду заготовку и будет время», - рассказывает он.
Коммерческие заказы осложняют поиск материала, и Кирилл работает по принципу «сделал - продал тому, кому понравилось». Его профессиональный взгляд определяет, какую скульптуру можно вырезать из бревна, учитывая сучки и слои древесины.
Главное - найти хорошую жену
У Кирилла большая семья: жена и аж четверо детей! Жена поддерживает его и с пониманием берет на себя большую часть домашних обязанностей, что бы у мужа было необходимое для резки скульптур время. «Самое главное - найти хорошую жену. Мне удалось. Половина моих заслуг в скульптуре - ее», - признается мастер. Дети пока маленькие и не бывают в цеху, но когда Кирилл заканчивает очередную скульптуру, то обязательно приводит всю семью посмотреть. «Дети обычно пытаются накормить медведей, кладут им в рот травку или камушки», - смеется Кирилл.
Помимо скульптур, с 1999 года Кирилл увлекается авиамоделированием. С 2012 года он руководит кружком в Нарвском доме детского творчества, считая это своим призванием. «Кружок - мой социальный долг. Я воспитываю тех, кто представит страну на соревнованиях. Это важнее заработка», - говорит он.
Скульптуры для Кирилла - вызов, который он уже преодолел. «Я начал их делать, чтобы понять, смогу ли. Смог, амбиции удовлетворены. Если это станет рутиной, брошу», - размышляет он. Следующий большой проект в планах - гранитная скульптура для городского пространства, идея которой еще формируется. «Эта скульптура должна хорошо вписываться в то место, которое для нее выберут», - уверен он. Также Кирилл вдохновлен тематическим парком Ксении Клочковой и хочет построить мостик над прудом, чтобы украсить путь к инсталляциям.
Его работы украшают Нарву: лось с волками у Noorus Spa, Баба Мора и девочка с лошадью в Päite Loomapark, в чьей-то частной коллекции есть даже орел. Лось с волками - особая история, вдохновленная рассказом заказчика Алексея, руководителем фирмы, которая реновировала отель Liivarand и начинала строить аквапарк у Noorus Spa. «Алексей вспомнил, что в детстве на охоте с отцом видел, как лось боролся с тремя волками и победил их. Отец застрелил последнего волка, отпустив лося. Я воплотил эту сцену в скульптурах», - делится Кирилл.
Тем, кто мечтает о резьбе по дереву, Кирилл советует трезво оценивать силы. «Обязательно понимать, что такое серьезное дело требует времени. И зачастую при изготовлении скульптур из дерева у мастера нет права на ошибку. «Все должно быть с первого раза. Я вытачиваю даже мелкие куски ножом, чтобы не испортить», - объясняет Кирилл.
Свои работы он показывает в Facebook, не стремясь к большей публичности. «Кому интересно, находят. Этого достаточно», - считает мастер. Кирилл обещает, что продолжит резать дерево, воспитывать юных авиамоделистов и любить Нарву, внося свой вклад в ее красоту.