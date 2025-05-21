Спасатели помогут обезопасить систему отопления в десятках домов в Ида- и Ляэне-Вирумаа

В Ида-Вирумаа будут отремонтированы 48 домов, в Ляэне-Вирумаа - 34. В 47 домах приведут в порядок систему отопления, в 24 - электросистему, а в 11 домах - обе системы. В рамках конкурса на получение поддержки заявки подали шесть самоуправлений из Ида-Вирумаа и пять из Ляэне-Вирумаа.

«Как и каждый год, в этом году в некоторых домах также заменят опасные газовые водонагреватели. Семьи, чьи дома будут сделаны более безопасными, делятся по социальному признаку на три примерно равные группы: семьи с детьми, семьи с людьми с особыми потребностями и одиноко проживающие пожилые люди», - пояснила принципы отбора домов партнер по превенции Идаского спасательного центра Лийна Ярви.

Она добавила, что в этом году изменилось одно из условий проекта: самоуправления могли подавать заявки до тех пор, пока хватало средств. «К сожалению, не все самоуправления Вирумаа успели подать заявки до окончания финансирования».

Цель совместного проекта Спасательного департамента, Министерства внутренних дел и местных самоуправлений - сделать более пожаробезопасными дома, чьи жители не в состоянии сделать это самостоятельно. Получателей помощи выбирают местные самоуправления и Спасательный департамент.

В 2025 году на реализацию работ в рамках проекта по обеспечению пожарной безопасности в домах в Вирумаа Спасательный департамент выделил 326 363 евро (в прошлом году - 270 000 евро), а местные самоуправления добавят около 20 500 евро (в прошлом году - более 60 000 евро). Спасательный департамент продолжит начатый в 2018 году проект как минимум до 2026 года.

В прошлом, 2024 году, для повышения пожарной безопасности были построены 39 новых печей или плит, в 25 домах была установлена новая электропроводка, а 18 домов получили и новую печь, и электропроводку. Также было заменено 8 газовых водонагревателей.

В Ида-Вирумаа пожары в жилых домах, в том числе с летальным исходом, чаще всего возникали из-за неосторожного курения и неисправности электрических устройств и установок, в то время как в Ляэне-Вирумаа основной причиной по-прежнему являются системы отопления и их использование.