Эстония выбрала для оповещения об угрозах более медленную систему по сравнению с большинством европейских стран, и доставка сообщений в значительной степени зависит от пропускной способности операторов связи, пишет портал ERR.

Кади Лухт-Каллас рассказала, что в 2018 году, когда эстонские учреждения только выбирали подходящую систему, уровень угроз в стране был недостаточным основанием для внедрения более быстрой системы экстренного оповещения.

«Мы решили использовать SMS-сообщения - это эффективное решение, которое доходит до каждого», - пояснила она.

Советник не согласна с тем, что принятое тогда решение оказалось ошибочным.

«У нас нет оценки угроз, которая указывала бы, что нам прямо сейчас необходимо срочно внедрять другое решение», - сказала она, имея в виду систему cell broadcast (CBS), применяемую в ряде других стран и позволяющую отправлять сообщения всем телефонам в определенном районе.

«Если у нас появится оценка угроз, что в течение года возможна реальная военная опасность, мы сможем очень быстро внедрить CBS», - заверила Лухт-Каллас.

При этом она добавила, что постоянные расходы на такую систему в разы выше по сравнению с выбранным в Эстонии вариантом, и при этом нет гарантии, что сообщение действительно дойдет до всех.