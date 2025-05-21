Мошенники от имени Кассы здоровья звонят людям и рассылают фишинговые письма

Все чаще мошенничество происходит уже не только на русском, но и на эстонском языке, а в некоторых случаях мошенники знают идентификационный код человека. Мошенники выманивают у людей PIN-коды, номера документов или распространяют вредоносные программы по электронной почте.

Чаще всего мошенники звонят, предлагая якобы удешевить стоимость посещения врача, возместить стоимость лекарств по льготной цене, оплатить истекающую медицинскую страховку или предоставить дополнительную информацию для выплаты пособия по инвалидности, но могут звонить и по другим причинам, например, якобы для возмещения расходов на лечение зубов. Мошенники, скорее всего, узнают идентификационный номер человека из Коммерческого регистра, если на его имя зарегистрировано предприятие.

Касса здоровья советует людям быть бдительными и никогда не сообщать свои личные данные по телефону или в письмах. Сотрудники Кассы здоровья не связываются с людьми по телефону и не спрашивают номера документов, PIN-коды или другие личные данные.