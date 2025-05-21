МАРТ КУЛЬДКЕПП У гибридных атак в Балтийском море есть вполне конкретная причина

Полномасштабная война в Украине, начавшаяся в 2022 году, несколько осложнила ситуацию. Безнадежные усилия, которые продолжаются уже четыре года, опасны для Кремля не потому, что он допускает победу Украины или боится, что простые россияне в какой-то момент устанут от агрессии, а потому, что очевидная слабость и некомпетентность России на поле боя подрывают сдерживание не только в узком военном смысле, но и в самом широком, с точки зрения международной репутации.

Последнее важно, поскольку Путину ясно, что никто не будет нападать на Россию военным путем. Однако страх перед ростом «нацизма» и «русофобии» - то есть того, что Россию больше не боятся и не уважают - вполне оправдан и требует принятия контрмер.

Предпочтительно, чтобы эти меры были недорогими для и без того обремененной военной экономики России и использовали существующие уязвимости, такие как недостаточная защита подводной инфраструктуры или неадекватное законодательство для контроля за тем, что происходит в международных водах.