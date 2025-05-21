- В российских гибридных атаках нет ничего нового
- Путин ищет слабое место в единстве Запада
- Агенты влияния и полезные идиоты спешат Путину на помощь
Гибридные атаки России на соседние страны, осуществляемые с использованием ее подводной инфраструктуры и теневого флота танкеров, в последнее время привлекли большое внимание международного сообщества. Однако следует подчеркнуть, что на самом деле ничего особенно нового в подобных провокационных шагах нет, пишет историк и обозреватель Март Кульдкепп.
Уже в начале 1990-х годов Эстония и другие страны Балтии наблюдали систематическое вмешательство России во внутренние дела «ближнего зарубежья», постоянные эксперименты с мерами экономического давления и, конечно, противодействие в международной сфере, в котором сравнительно легко было добиться успеха благодаря наивности западных стран.
Цель всей этой деятельности всегда была одна: донести, что Россия временно терпит независимость стран Балтии, но никогда не примет ее в долгосрочной перспективе, рассматривая эти земли, присоединенные к Российской империи в XVIII веке, где люди научились в какой-то степени говорить по-русски уже в последние десятилетия XIX века, как исконное русское владение, которое теперь в результате некоего предательства попало под влияние западного мира, т. е. прежде всего США.
Поскольку, согласно такому образу мышления, «воссоединение Прибалтики с Советским Союзом» является лишь вопросом времени, Российская Федерация, созданная в 1991 году, имеет право влиять на эти страны, воспитывать их и наказывать любым способом, который она сочтет нужным. На самом деле, вести себя как злая мачеха для России, оттесненной за реку Нарва, просто неизбежно, поскольку в противном случае велика вероятность того, что другие великие державы начнут пренебрежительно относиться к российским интересам в этом регионе.
Принятие стран Балтии в Европейский Союз и НАТО - явный признак того, что именно так все и произошло. Более того, понесенное «оскорбление» не было заглажено, хотя Россия открыто потребовала сокращения НАТО до границ 1997 года.
Полномасштабная война в Украине, начавшаяся в 2022 году, несколько осложнила ситуацию. Безнадежные усилия, которые продолжаются уже четыре года, опасны для Кремля не потому, что он допускает победу Украины или боится, что простые россияне в какой-то момент устанут от агрессии, а потому, что очевидная слабость и некомпетентность России на поле боя подрывают сдерживание не только в узком военном смысле, но и в самом широком, с точки зрения международной репутации.
Последнее важно, поскольку Путину ясно, что никто не будет нападать на Россию военным путем. Однако страх перед ростом «нацизма» и «русофобии» - то есть того, что Россию больше не боятся и не уважают - вполне оправдан и требует принятия контрмер.
Предпочтительно, чтобы эти меры были недорогими для и без того обремененной военной экономики России и использовали существующие уязвимости, такие как недостаточная защита подводной инфраструктуры или неадекватное законодательство для контроля за тем, что происходит в международных водах.
Однако самое лучшее и стратегически эффективное - это найти слабое место в психологии западного мира, эксплуатируя которое, можно было бы смягчить волю НАТО к самообороне с помощью всякого рода агентов влияния и полезных идиотов. В этом смысле западная пресса, которая на протяжении десятилетий с тревогой рассматривает различные сценарии развития событий в духе Narva is next, стала отличным союзником России.