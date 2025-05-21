Полиция просит у населения помощи в поисках пропавшего 53-летнего Дениса

В полицию поступило сообщение о том, что Денис ушел из дома в Ласнамяэ 2 мая. У него нет с собой мобильного телефона, в последний раз его видели 3 мая в районе Кристийне. Денис также мог направиться в район Лаагри или в Палдиски.

Полиция связалась с родственниками пропавшего, собрала информацию и проверила возможные адреса, где он может находиться, но пока не смогла его найти.

Рост Дениса - 186 см, он худощавого телосложения, у него карие глаза. Когда он вышел из дома, на нем были черная куртка, спортивные штаны и черные кроссовки. При себе - черный рюкзак.