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Полиция просит у населения помощи в поисках пропавшего 53-летнего Дениса

Пропавший 53-летний Денис.
Пропавший 53-летний Денис. Фото: PPA

Полиция просит помощи в поиске 53-летнего Дениса, который покинул  место своего жительства в таллиннском районе Ласнамяэ.

В полицию поступило сообщение о том, что Денис ушел из дома в Ласнамяэ 2 мая. У него нет с собой мобильного телефона, в последний раз его видели 3 мая в районе Кристийне. Денис также мог направиться в район Лаагри или в Палдиски.

Полиция связалась с родственниками пропавшего, собрала информацию и проверила возможные адреса, где он может находиться, но пока не смогла его найти.

Рост Дениса - 186 см, он худощавого телосложения, у него карие глаза. Когда он вышел из дома, на нем были черная куртка, спортивные штаны и черные кроссовки. При себе - черный рюкзак.

Полиция просит всех, у кого есть информация о местонахождении Дениса, сообщить об этом по телефону 112 или написать по адресу irina.maloseva@politsei.ee.

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