На строительство терминала в Таллинне потратят 85 миллионов

Сегодня, 21 мая, предприятие AS Merko Ehitus Eesti, входящее в группу AS Merko Ehitus, и OÜ Rail Baltic Estonia подписали договор на строительство международного пассажирского терминала Rail Baltic Ülemiste в Таллинне.
Договор предусматривает проектирование и строительство здания терминала Ülemiste, которое будет носить имя Linda и будет спроектировано всемирно известным архитектурным бюро Zaha Hadid Architects. Здание терминала будет построено перпендикулярно улице Суур-Сыямяэ, строящейся железнодорожной линии Rail Baltic и инфраструктуре действующей Eesti Raudtee, сообщило Merko Ehitus в пресс-релизе.