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На строительство терминала в Таллинне потратят 85 миллионов

Фото статьи
Фото: Tairo Lutter

Сегодня, 21 мая, предприятие AS Merko Ehitus Eesti, входящее в группу AS Merko Ehitus, и OÜ Rail Baltic Estonia подписали договор на строительство международного пассажирского терминала Rail Baltic Ülemiste в Таллинне.

Договор предусматривает проектирование и строительство здания терминала Ülemiste, которое будет носить имя Linda и будет спроектировано всемирно известным архитектурным бюро Zaha Hadid Architects. Здание терминала будет построено перпендикулярно улице Суур-Сыямяэ, строящейся железнодорожной линии Rail Baltic и инфраструктуре действующей Eesti Raudtee, сообщило Merko Ehitus в пресс-релизе.

Длина здания терминала составит около 180 метров, а высота здания над уровнем улицы - около 20 метров, или шесть этажей. Для обеспечения доступа к поездам рядом с железнодорожными путями будут построены три платформы общей длиной около 1 250 метров, примерно половина из которых будет закрыта навесом.

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