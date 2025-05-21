На строительство терминала в Таллинне потратят 85 миллионов

Договор предусматривает проектирование и строительство здания терминала Ülemiste, которое будет носить имя Linda и будет спроектировано всемирно известным архитектурным бюро Zaha Hadid Architects. Здание терминала будет построено перпендикулярно улице Суур-Сыямяэ, строящейся железнодорожной линии Rail Baltic и инфраструктуре действующей Eesti Raudtee, сообщило Merko Ehitus в пресс-релизе.

Длина здания терминала составит около 180 метров, а высота здания над уровнем улицы - около 20 метров, или шесть этажей. Для обеспечения доступа к поездам рядом с железнодорожными путями будут построены три платформы общей длиной около 1 250 метров, примерно половина из которых будет закрыта навесом.