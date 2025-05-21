«Отводил детей в школу»: в Испании застрелили экс-советника президента Украины

В пригороде Мадрида рядом с элитной Американской школой застрелили бывшего замглавы администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова, сообщает в среду, 21 мая, агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Сообщение о стрельбе поступило в полицию в 9.15 утра по местному времени, жертвой стал гражданин Украины, чья личность официально не разглашается.

Как уточняет телеканал Sky News, Портнов отводил детей в школу, когда в него выстрелил неизвестный.

Издание El Pais утверждает, что нападавших было «двое или трое», они произвели пять выстрелов, по меньшей мере три из которых попали в голову.

В связи с нападением пока никто не был задержан, пишет El Pais.

Информацию о смерти Портнова подтвердил «Украинской правде» высокопоставленный источник и собеседник в окружении Портнова.

В Украине Портнов был фигурантом уголовных дел

51-летний Портнов родился в Луганской области, в 2006 году был избран народным депутатом Верховной рады Украины.

В период с 2011 по 2014 годы Портнов был советником президента Виктора Януковича, а также заместителем главы администрации президента.

В феврале 2014 года Янукович бежал из Украины.

В 2015 году Портнов тоже покинул страну, но вернулся в 2019 году и поддержал на выборах будущего президента Владимира Зеленского.

Портнов вновь покинул Украину после начала российского вторжения.

Как напоминает издание «РБК-Украина», Портнов был фигурантом нескольких уголовных дел, в том числе по статье о государственной измене за якобы причастность к российской аннексии Крыма, но ему удалось добиться закрытия дел.