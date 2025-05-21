ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ Как правильно рассчитать отпускные?

С приближением сезона отпусков нам все все чаще задают вопрос: как убедится, что работодатель насчитал отпускные за основной отпуск правильно? Поскольку ежегодный отпуск предоставляется в календарных днях, то для расчета отпускных нам необходимо найти среднюю стоимость одного календарного дня (включая субботы и воскресенья) за последние 6 месяцев. Праздничные дни в расчет не входят, пишет Инспекция труда.
Поскольку отпускные должны быть выплачены не позднее чем за один рабочий день до начала отпуска, именно эта дата и считается моментом, когда возникает обязанность произвести расчет - даже если бухгалтер решил произвести расчет раньше или, например, заработная плата не была выплачена своевременно. Поэтому для расчета берутся только те месяцы и те заработные платы для которых срок выплаты фактически наступил до этого дня.
1. Итак, когда мы определились какие именно 6 месяцев входят в наш расчет, мы подсчитываем количество календарных дней. Напомним, праздничные дни, когда работник был на больничном или в отпуске, в расчет не входят.
2. Далее мы считаем заработные платы за тот же шестимесячный период. И опять-таки суммируем только то, что было выплачено за работу, то есть премии и бонусы, оплата за сверхурочные, за работу в ночное время. А вот отпускные, больничные и суточные в расчет не берутся.
3. Теперь делим сумму заработных плат на сумму календарных дней и получаем цену одного календарного дня.
4. Наконец умножаем количество используемых дней отпуска на цену одного календарного дня и получаем размер отпускных. Бинго! И опять не забудьте, что все расчеты необходимо производить в брутто.
А если отработано меньше чем 6 месяцев?
Да, и такое бывает. Хоть работник не может требовать отпуск первые шесть месяцев работы, но по соглашению сторон отпуск может быть предоставлен и раньше. В таком случае для расчета берутся те месяцы и те заработные платы для которых срок выплаты фактически наступил до дня в котором необходимо произвести расчет. Ну а если так случилось и еще ни одна заработная плата не была получена, то расчет производится на основании заработной платы указанной в договоре.
На что стоит обратить внимание?
Если за шесть календарных месяцев, предшествующих месяцу, в котором возникла необходимость в исчислении среднего вознаграждения, работнику было выплачено только неизменное вознаграждение, то при выплате отпускных средний размер вознаграждения не рассчитывается и работнику выплачивается вознаграждение в том же размере.
Что же значит неизменное вознаграждение?
Когда вы работаете с фиксированной заработной платой и последние 6 месяцев у вас не было повышения заработной платы, премий или доплат за сверхурочную работу или за работу в ночное время и т.д., то ваша заработная плата в этом периоде была неизменна.
Кстати если у вас в этом периоде был больничный или отпуск, то из-за этих выплат ваша оговоренная заработная плата не изменилась - изменилась норма рабочего времени и мог измениться доход, но размер заработной платы остался прежний.
А значит если последние шесть месяцев заработная плата не менялась, то нет необходимости производить расчеты. И работнику в качестве отпускных выплачивается его обычная заработная плата.
Конечно, это довольно сложная тема , и мы рассмотрели только основной отпуск, а ведь есть и другие вида отпусков - учебный, отпуск по уходу за ребенком (до достижения ребенка 14 лет), материнский и отцовский отпуска и у каждого есть свои особенности. Поэтому, если у вас возникли вопросы или вы что-то не поняли, вы всегда можете у нас уточнить.