ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ Как правильно рассчитать отпускные?

Поскольку отпускные должны быть выплачены не позднее чем за один рабочий день до начала отпуска, именно эта дата и считается моментом, когда возникает обязанность произвести расчет - даже если бухгалтер решил произвести расчет раньше или, например, заработная плата не была выплачена своевременно. Поэтому для расчета берутся только те месяцы и те заработные платы для которых срок выплаты фактически наступил до этого дня.

1. Итак, когда мы определились какие именно 6 месяцев входят в наш расчет, мы подсчитываем количество календарных дней. Напомним, праздничные дни, когда работник был на больничном или в отпуске, в расчет не входят.

2. Далее мы считаем заработные платы за тот же шестимесячный период. И опять-таки суммируем только то, что было выплачено за работу, то есть премии и бонусы, оплата за сверхурочные, за работу в ночное время. А вот отпускные, больничные и суточные в расчет не берутся.

3. Теперь делим сумму заработных плат на сумму календарных дней и получаем цену одного календарного дня.

4. Наконец умножаем количество используемых дней отпуска на цену одного календарного дня и получаем размер отпускных. Бинго! И опять не забудьте, что все расчеты необходимо производить в брутто.

А если отработано меньше чем 6 месяцев?