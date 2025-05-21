Таинственное вещество в Балтийском море: ученые выявили крайне неожиданного виновника «загрязнения»

Еще в 2000 году спутниковые снимки показали, что ранее неизвестные, почти невидимые пятна органического материала время от времени появлялись в Гданьском заливе и поблизости от него на северном побережье Польши.

По данным Земной обсерватории НАСА, наиболее впечатляющий пример этого интригующего явления произошел в мае 2018 года, когда такие вихревые пятна простирались более чем на 210 километров от побережья. Прилагаемые фотографии этого события были обработаны, чтобы выделить длины волн света, исходящих от загадочного вещества, поэтому территория вокруг Гданьска также выглядит красной.