Таинственное вещество в Балтийском море: ученые выявили крайне неожиданного виновника «загрязнения»

В мае 2018 года спутники запечатлели гигантские вращающиеся пятна в Гданьском заливе (Польша), простирающиеся более чем на 210 километров от побережья. Первоначально ученые думали, что это цветение водорослей, но время и внешний вид явления не соответствовали характеристикам обычных водорослей. Теперь, благодаря спутниковым снимкам, ученым удалось отследить происхождение этого вещества, и результат оказался ошеломляющим.
Еще в 2000 году спутниковые снимки показали, что ранее неизвестные, почти невидимые пятна органического материала время от времени появлялись в Гданьском заливе и поблизости от него на северном побережье Польши.