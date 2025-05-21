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Таинственное вещество в Балтийском море: ученые выявили крайне неожиданного виновника «загрязнения»

Перевод: Павел Соболев
На этом спутниковом снимке запечатлены «закрученные» слои органического материала в Гданьском заливе в 2018 году. Ученые поняли, что это было, только 5 лет спустя.
На этом спутниковом снимке запечатлены «закрученные» слои органического материала в Гданьском заливе в 2018 году. Ученые поняли, что это было, только 5 лет спустя. Фото: European Space Agency ehk ESA

В мае 2018 года спутники запечатлели гигантские вращающиеся пятна в Гданьском заливе (Польша), простирающиеся более чем на 210 километров от побережья. Первоначально ученые думали, что это цветение водорослей, но время и внешний вид явления не соответствовали характеристикам обычных водорослей. Теперь, благодаря спутниковым снимкам, ученым удалось отследить происхождение этого вещества, и результат оказался ошеломляющим.

Еще в 2000 году спутниковые снимки показали, что ранее неизвестные, почти невидимые пятна органического материала время от времени появлялись в Гданьском заливе и поблизости от него на северном побережье Польши.

По данным Земной обсерватории НАСА, наиболее впечатляющий пример этого интригующего явления произошел в мае 2018 года, когда такие вихревые пятна простирались более чем на 210 километров от побережья. Прилагаемые фотографии этого события были обработаны, чтобы выделить длины волн света, исходящих от загадочного вещества, поэтому территория вокруг Гданьска также выглядит красной.

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