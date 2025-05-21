Когда я разговариваю с людьми о необходимости усиления государственной обороны и безопасности, иногда мне кажется, что в Эстонии существуют две совершенно разные реальности, пишет член Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски (Партия реформ).
В первой реальности люди понимают: у такой небольшой страны, как наша, рядом с агрессивным и непредсказуемым соседом нет другого выбора, кроме как вкладываться в безопасность и убеждать в этом партнеров по Европейскому союзу. Более того, многие готовы сами внести личный вклад в защиту государства и осознают, что свобода и независимость - это не то, что дается само собой. Такие люди также видят в Эстонии хорошие возможности для развития бизнеса и экономики.
Во второй реальности обсуждение государственных вложений в оборону вызывает лишь скептические усмешки и мнение, что защищаться бессмысленно - если Россия нападет, все решится за несколько минут. Часто эти же скептически настроенные люди не верят в будущее Эстонии и утверждают, что их знакомые уезжают из страны или закрывают свой бизнес. Но при этом они обычно не поясняют, куда именно уезжают эти люди.
Я считаю себя частью первой реальности и убеждена: в сегодняшней геополитической ситуации устойчивое развитие Эстонии возможно только в том случае, если государство будет увеличивать вложения в оборону. Поэтому так называемый налог на безопасность (повышение ставки подоходного и налога с оборота до 24 процентов) - это, по сути, плата за нашу уверенность в завтрашнем дне, за будущее и развитие Эстонии. Так мы публично заявляем: готовы инвестировать в свое будущее и работать ради него. Это наша страна - у нас не будет другой, и далеко не все мечтают уехать!
Важно помнить: благодаря решениям нынешнего правительства, нагрузка на жителей будет меньше, чем предполагал прежний кабинет, куда входили и социал-демократы. Более того, у людей останется больше денег, а предприниматели смогут сосредоточиться на развитии бизнеса, а не на борьбе с бюрократией или попытках скрыть реальные доходы.
Во-первых, было отменено прежнее решение, по которому со следующего года предполагалось взимать налог с прибыли всех предприятий. Это важный сигнал для бизнеса: Эстония по-прежнему поддерживает предпринимателей.
Во-вторых, было отменено спорное и несправедливое решение облагать доходы всех граждан, включая пенсионеров, подоходным налогом в размере 2 процентов с самого первого евро. Если бы этот налог сохранился, он сильнее всего ударил бы по пенсионерам и людям с низкими доходами.
В-третьих, со следующего года исчезает сложная система налогового горба - налогообложение снова станет проще и прозрачнее. В 2026 году необлагаемый минимум составит 700 евро (для пенсионеров уже в этом году - 776 евро).
Говоря конкретно: человек со средней зарплатой в следующем году получит на руки на 125 евро больше, чем в 2025 году, а годовая выгода достигнет 1500 евро.
После объявления новых налоговых решений ко мне обращались жители, которых возмутило, что налог на безопасность теперь не ограничен по времени, а становится постоянным. Я считаю, что причины понятны: угроза со стороны России в ближайшие годы не исчезнет. Поэтому Эстония решила увеличить расходы на оборону до пяти процентов ВВП. Это сигнал не только жителям: «Вы находитесь под защитой!», но и инвесторам - экономика развивается там, где есть надежность и перспектива.
Разумеется, хочется надеяться, что через несколько лет в регионе станет спокойнее и надобность в высоких оборонных расходах уменьшится. Тогда будущие правительства смогут рассмотреть вопрос о снижении налоговой нагрузки. Но сейчас у нас нет иного выхода, кроме как адаптироваться к сложной реальности и развивать эстонскую экономику несмотря на трудности.