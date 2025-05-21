Важно помнить: благодаря решениям нынешнего правительства, нагрузка на жителей будет меньше, чем предполагал прежний кабинет, куда входили и социал-демократы. Более того, у людей останется больше денег, а предприниматели смогут сосредоточиться на развитии бизнеса, а не на борьбе с бюрократией или попытках скрыть реальные доходы.

Во-первых, было отменено прежнее решение, по которому со следующего года предполагалось взимать налог с прибыли всех предприятий. Это важный сигнал для бизнеса: Эстония по-прежнему поддерживает предпринимателей.

Во-вторых, было отменено спорное и несправедливое решение облагать доходы всех граждан, включая пенсионеров, подоходным налогом в размере 2 процентов с самого первого евро. Если бы этот налог сохранился, он сильнее всего ударил бы по пенсионерам и людям с низкими доходами.

В-третьих, со следующего года исчезает сложная система налогового горба - налогообложение снова станет проще и прозрачнее. В 2026 году необлагаемый минимум составит 700 евро (для пенсионеров уже в этом году - 776 евро).

Говоря конкретно: человек со средней зарплатой в следующем году получит на руки на 125 евро больше, чем в 2025 году, а годовая выгода достигнет 1500 евро.

После объявления новых налоговых решений ко мне обращались жители, которых возмутило, что налог на безопасность теперь не ограничен по времени, а становится постоянным. Я считаю, что причины понятны: угроза со стороны России в ближайшие годы не исчезнет. Поэтому Эстония решила увеличить расходы на оборону до пяти процентов ВВП. Это сигнал не только жителям: «Вы находитесь под защитой!», но и инвесторам - экономика развивается там, где есть надежность и перспектива.