В Таллинне открылось новое молодежное кафе

Сегодня специалисты по мобильной молодежной работе Таллиннского департамента образования открыли новое кафе MONO Baas, которое будет функционировать на основе принципов молодежной работы. Кафе работает в Канцелярии Таллиннского горсобрания по адресу Вана-Виру, 12 (вход со двора).
Председатель Таллиннского горсобрания Тоомас Круузимяги назвал открытие молодежного кафе в этом здании обоснованным решением. «У молодежи появилось нужное место для встреч, а ранее пустовавшие помещения нашли хорошее применение, - сказал Круузимяги. - Создание такого кафе - отличная и давно ожидаемая инициатива, особенно в центре города, где подростки активно проводят свое время. Теперь у них появилось еще одно безопасное место, где их всегда ждут, чтобы вместе заняться чем-то интересным, узнать новое и, при необходимости, обратиться за советом и поддержкой к специалистам».
Вице-мэр Таллинна Алексей Яшин отметил, что мобильная молодежная работа становится все более важным способом установления контакта с молодыми людьми, особенно с теми, кто сам не склонен обращаться за помощью. «Создание молодежного кафе - назревшая необходимость. У многих подростков отсутствуют безопасные и доступные варианты досуга именно в те часы, когда основные молодежные услуги и кружки не работают. Это приводит к тому, что молодежь собирается в общественных местах, что увеличивает риск асоциального поведения. Особенно остро проблема стоит для подростков 13-17 лет, которые часто остаются без устойчивого контакта со специалистами», - подчеркнул вице-мэр.
«Молодежное кафе призвано стать безопасной и поддерживающей средой для общения, а также источником информации о мобильных молодежных услугах. Оно создает площадку для прямого взаимодействия специалистов с подростками, способствуя их развитию и благополучию. При разработке концепции мы ориентировались на успешный опыт Хельсинки, внедряя лучшие практики в Таллинне», - добавил Яшин.
Это не кафе в привычном понимании, а инновационный метод молодежной работы. Через него мобильные специалисты налаживают контакт с подростками 13-17 лет, которые проводят время в общественных местах.
Молодежное кафе предоставляет безопасную среду для общения, возможность участия в мастер-классах и тренингах, а также индивидуальные консультации. Одновременно оно может принять до 40 человек. В дальнейшем планируется ввести базовое обслуживание, предлагая легкие закуски.
Расположение молодежного кафе в центре города выбрано не случайно. Это легкодоступное место, где подростки проводят значительную часть своего свободного времени. Именно поэтому кафе позволяет вести молодежную работу там, где молодежь действительно бывает и где она чувствует себя естественно.
У молодежного кафе нет фиксированной программы или расписания, в центре внимания находятся индивидуальные потребности и выбор самого молодого человека.
Кафе открыто с понедельника по пятницу с 14:00 до 19:00, а в летний период - по средам, пятницам и субботам с 15:00 до 20:00. Одновременно в кафе работают трое: мобильный специалист по работе с молодежью, сотрудник молодежного центра, студент и волонтер.
За организацию молодежной работы в кафе отвечают специалисты отдела молодежной политики Таллиннского департамента образования. Для посетителей кафе в помещениях установлены четкие правила, обязательные для исполнения.