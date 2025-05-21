В Таллинне открылось новое молодежное кафе

Председатель Таллиннского горсобрания Тоомас Круузимяги назвал открытие молодежного кафе в этом здании обоснованным решением. «У молодежи появилось нужное место для встреч, а ранее пустовавшие помещения нашли хорошее применение, - сказал Круузимяги. - Создание такого кафе - отличная и давно ожидаемая инициатива, особенно в центре города, где подростки активно проводят свое время. Теперь у них появилось еще одно безопасное место, где их всегда ждут, чтобы вместе заняться чем-то интересным, узнать новое и, при необходимости, обратиться за советом и поддержкой к специалистам».

Вице-мэр Таллинна Алексей Яшин отметил, что мобильная молодежная работа становится все более важным способом установления контакта с молодыми людьми, особенно с теми, кто сам не склонен обращаться за помощью. «Создание молодежного кафе - назревшая необходимость. У многих подростков отсутствуют безопасные и доступные варианты досуга именно в те часы, когда основные молодежные услуги и кружки не работают. Это приводит к тому, что молодежь собирается в общественных местах, что увеличивает риск асоциального поведения. Особенно остро проблема стоит для подростков 13-17 лет, которые часто остаются без устойчивого контакта со специалистами», - подчеркнул вице-мэр.