Ср, 21.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Кристен Михал: новая система евроналога на выбросы углекислого газа будет пересмотрена

Перевод: Павел Соболев
Кристен Михал на инфочасе в Рийгикогу.
Кристен Михал на инфочасе в Рийгикогу. Фото: Mihkel Maripuu

В среду во время инфочаса правительства в Рийгикогу премьер-министру был задан вопрос о том, как продвигается противодействие ETS2, системе торговли выбросами или новой налоговой системе в Европейском союзе.

Европейская комиссия хочет - и это ранее было одобрено странами Евросоюза - чтобы новая система торговли выбросами ETS2 вступила в силу с 2027 года. Проще говоря, это означает новый налог на выбросы CO2, который, в свою очередь, сделает моторное топливо и, в некоторых случаях, отопление помещений более дорогими.

Несколько государств-членов Европейского союза, включая Польшу и Чехию, начали протестовать против этого.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх