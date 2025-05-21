Кристен Михал: новая система евроналога на выбросы углекислого газа будет пересмотрена

Европейская комиссия хочет - и это ранее было одобрено странами Евросоюза - чтобы новая система торговли выбросами ETS2 вступила в силу с 2027 года. Проще говоря, это означает новый налог на выбросы CO2, который, в свою очередь, сделает моторное топливо и, в некоторых случаях, отопление помещений более дорогими.