ГАЛЕРЕЯ Президент Ботсваны наслаждался красотой Вируского болота под пение джазовой певицы из Хальяла

Эстонцы познакомили делегацию Ботсваны с нашей прекрасной природой, а во время экскурсии перед высокими гостями выступила джазовая певица Кадри Вооранд из Хальяла, для которой эстонская природа является огромным источником вдохновения.

«Ботсвана является важным партнером Эстонии как в политическом диалоге, так и в деловой дипломатии и сотрудничестве в целях развития. Нас также связывает твердая вера в демократию и основанный на правилах мировой порядок, - говорил президент Эстонии Алар Карис в преддверии визита главы африканского государства. - Эстонские компании заинтересованы в развитии сотрудничества с партнерами из Ботсваны в сфере цифровых технологий, и как страна мы рады поделиться нашим опытом в области цифровой страны для совместного продвижения инноваций».

Визит главы Ботсваны сосредоточен на обмене опытом Эстонии в области электронного управления, кибербезопасности и цифровых услуг. На встречах обсуждаются и вопросы экономического и образовательного сотрудничества между двумя странами, более тесного взаимодействия в международных организациях, а также вопросы, связанные с ситуацией в сфере международной безопасности.