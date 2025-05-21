Израильская операция в Газе: населению грозит голод, ООН не может доставить помощь

В воскресенье Израиль согласился разрешить ввоз «необходимого количества продовольствия» в Газу, которой, как предупреждают международные эксперты, грозит надвигающийся голод.

Однако ООН заявляет, что гуманитарная помощь в Газе еще не достигла получателей, несмотря на то, что грузовики с гуманитарным грузом начали пересекать границу после 11-недельной блокады: по израильским данным, во вторник в Газу «после тщательной проверки» прибыли 93 грузовика, доставивших муку, детское питание, медицинское оборудование и лекарства.

Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик сказал, что ее сотрудники «ждали несколько часов», пока Израиль разрешит им доступ в этот район, но, по его словам, они так и не смогли доставить эти грузы на склад.

«Израильские власти требуют, чтобы мы разгрузили грузы на палестинской стороне контрольно-пропускного пункта „Керем-Шалом" и перегрузили их отдельно, как только они обеспечат доступ нашей команде из Газы», - сказал Дюжаррик.

По его словам, поставки - это положительный сдвиг, но это «капля в море того, что необходимо».

По оценкам ООН, Газе необходимо 600 грузовиков с гуманитарной помощью в день.

Санкции

Великобритания объявила о приостановке торговых переговоров с Израилем и вызвала своего посла в связи с «вопиющей политикой» на оккупированных Западном берегу и в секторе Газа.