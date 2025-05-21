Бывший командующий Силами обороны: задержание танкеров теневого флота не выходит за рамки возможностей Эстонии

«Сейчас говорить, что ВМС или кто-то еще испугались "сушек" (российских истребителей - ред .) - это, наверное, не совсем корректно, если верить словам министра, потому что изначально не планировалось высадки на судно, и прямой угрозы не было. То, что судно не подчинилось приказам - это другой вопрос», - сказал Херем.

Генерал предположил, что решение не высаживаться, вероятно, было связано с желанием не обострять обстановку. Он также отметил, что присутствие судна было продемонстрировано, оно покинуло воды страны, и этим, по его мнению, цель была достигнута.

Танкер Jaguar

13 мая, Военно-морские силы Эстонии пытались остановить танкер Jaguar, входящий в состав так называемого теневого флота России, однако танкер не подчинился приказам и покинул экономическую зону Эстонии.

В тот же день в районе полуострова Юминда российский истребитель Су-35 незаконно пересек воздушную границу Эстонии. Самолет пробыл в эстонском воздушном пространстве менее минуты.

У истребителя не было утвержденного плана полета, транспондер был выключен, а связь с эстонскими диспетчерами отсутствовала.

На инцидент оперативно отреагировали португальские истребители F-16, задействованные в миссии воздушной полиции НАТО на базе Эмари: они совершили вылет для опознания нарушителя.