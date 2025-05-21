В финской школе подросток с холодным оружием напал на сверстника

Подросток в школе Ренко в Хямеенлинна, Финляндия, напал с ножом на сверстника. И нападавший, и жертва были младше 12 лет. Об этом осообщили в полиции, пишет yle.
Сегодня, 21 мая, около 9:40 утра полицейские получили сигнал из экстренной службы. На место ЧП выехали несколько патрулей.
Полиция обнаружила, что школьник во время перемены напал с ножом на сверстника. Жертву и нападавшего разнял педагог.
В результате инцидента потерпевший получил незначительные травмы, и первая помощь ему не понадобилась. Ситуация не представляла опасности для других учеников.
К тому времени, когда прибыла полиция, ситуация уже успокоилась. Нападавший был в кабинете у директора.
На данный момент у следователей нет информации о мотивах преступления.
Поскольку подозреваемый является несовершеннолетним, предварительное расследование не будет передано в прокуратуру. В состав следственной группы входят представители полиции, здравоохранения и социальных служб.
Для учащихся школы доступна кризисная помощь.