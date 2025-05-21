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В финской школе подросток с холодным оружием напал на сверстника

Мужчина с ножом. Фото иллюстративное.
Мужчина с ножом. Фото иллюстративное. Фото: Ganka Trendafilova/Shutterstock

Подросток в школе Ренко в Хямеенлинна, Финляндия, напал с ножом на сверстника. И нападавший, и жертва были младше 12 лет. Об этом осообщили в полиции, пишет yle.

Сегодня, 21 мая, около 9:40 утра полицейские получили сигнал из экстренной службы. На место ЧП выехали несколько патрулей.

Полиция обнаружила, что школьник во время перемены напал с ножом на сверстника. Жертву и нападавшего разнял педагог.

В результате инцидента потерпевший получил незначительные травмы, и первая помощь ему не понадобилась. Ситуация не представляла опасности для других учеников.

К тому времени, когда прибыла полиция, ситуация уже успокоилась. Нападавший был в кабинете у директора.

На данный момент у следователей нет информации о мотивах преступления.

Поскольку подозреваемый является несовершеннолетним, предварительное расследование не будет передано в прокуратуру. В состав следственной группы входят представители полиции, здравоохранения и социальных служб.

Для учащихся школы доступна кризисная помощь.

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