В финской школе подросток с холодным оружием напал на сверстника

Сегодня, 21 мая, около 9:40 утра полицейские получили сигнал из экстренной службы. На место ЧП выехали несколько патрулей.

Полиция обнаружила, что школьник во время перемены напал с ножом на сверстника. Жертву и нападавшего разнял педагог.

В результате инцидента потерпевший получил незначительные травмы, и первая помощь ему не понадобилась. Ситуация не представляла опасности для других учеников.

К тому времени, когда прибыла полиция, ситуация уже успокоилась. Нападавший был в кабинете у директора.

На данный момент у следователей нет информации о мотивах преступления.

Поскольку подозреваемый является несовершеннолетним, предварительное расследование не будет передано в прокуратуру. В состав следственной группы входят представители полиции, здравоохранения и социальных служб.