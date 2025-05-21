На месте легендарного культурного центра к лету 2026 года построят комплекс коммерческого и жилого назначения

Многофункциональный проект предусматривает сооружение двух отдельно стоящих зданий, которые будут состоять исключительно из наземных этажей: это восьмиэтажный многоквартирный дом и трехэтажный бизнес-центр. В жилом доме предусмотрено 40 квартир различной площади - от однокомнатных до четырехкомнатных, при этом с верхних этажей открывается вид на море.

Особенностью многоквартирного дома станет общая терраса на крыше площадью около 170 кв.м. с зоной для отдыха и барбекю. Кроме того, в квартирах предусмотрены балконы и лоджии.

Город Пярну полностью поддержал реализацию проекта.

«Со стороны города были выражены интерес и желание реализовать детальную планировку, установленную полтора года назад, а также вновь застроить пустующую территорию на месте исторического здания, снесенного в прошлом году. Речь идет об исключительно привлекательной и амбициозной территории, на которой в сотрудничестве с застройщиком и архитекторами будет создан современный, динамичный и заметный центр, который станет важным элементом района Папинийду», - сказал городской архитектор Пярну Сийм Орав.

В бизнес-центре предусмотрены продуктовый магазин, аптека, спортивный клуб площадью около 750 кв.м. и кафе площадью 200 кв.м., для которого ведется активный поиск оператора. Парковка для клиентов бизнес-центра будет организована на первом этаже.