На месте легендарного культурного центра к лету 2026 года построят комплекс коммерческого и жилого назначения

Papiniidu Arendus OÜ получило разрешение на строительство по адресу Папинийду, 50 в Пярну: на месте бывшего культурного центра «Май» будет возведен современный жилой и коммерческий центр. Проект, вызвавший большой общественный интерес в летней столице Эстонии, означает значительное обновление прибрежного жилого района.
Многофункциональный проект предусматривает сооружение двух отдельно стоящих зданий, которые будут состоять исключительно из наземных этажей: это восьмиэтажный многоквартирный дом и трехэтажный бизнес-центр. В жилом доме предусмотрено 40 квартир различной площади - от однокомнатных до четырехкомнатных, при этом с верхних этажей открывается вид на море.
Особенностью многоквартирного дома станет общая терраса на крыше площадью около 170 кв.м. с зоной для отдыха и барбекю. Кроме того, в квартирах предусмотрены балконы и лоджии.
Город Пярну полностью поддержал реализацию проекта.
«Со стороны города были выражены интерес и желание реализовать детальную планировку, установленную полтора года назад, а также вновь застроить пустующую территорию на месте исторического здания, снесенного в прошлом году. Речь идет об исключительно привлекательной и амбициозной территории, на которой в сотрудничестве с застройщиком и архитекторами будет создан современный, динамичный и заметный центр, который станет важным элементом района Папинийду», - сказал городской архитектор Пярну Сийм Орав.
В бизнес-центре предусмотрены продуктовый магазин, аптека, спортивный клуб площадью около 750 кв.м. и кафе площадью 200 кв.м., для которого ведется активный поиск оператора. Парковка для клиентов бизнес-центра будет организована на первом этаже.
Стоимость проекта застройки составит около 20 млн евро. Застройщик планирует начать строительство уже этим летом, а завершение строительства зданий намечено на лето 2026 года. Квартиры будут не продаваться, а сдаваться в аренду - это осознанное решение застройщика, направленное на сохранение качества и целостности комплекса. В настоящий момент застройщик ищет оператора, который обеспечит единое и последовательное управление зданием, а значит - и высокий уровень комфорта для будущих жителей.
«Наша задача - создать по-настоящему качественное здание, без компромиссов. Мы внедряем современные умные решения и системы «умного дома», что значительно повышает эффективность аренды и управления квартирами», - отметил Кристьян Лоод, член правления Papiniidu Arendus OÜ.
«Расположение обеспечивает гармоничное сочетание природной близости и городской инфраструктуры, что привлекает многих. Качественное и разнообразное арендное жилье в этом районе уникально и заполняет важную нишу на рынке недвижимости Пярну», - подчеркнул Кристьян Лоод.
Застройка в районе Папинийду, спроектированная архитектурным бюро Tarbe OÜ, состоит из двух современных зданий общей площадью около 11 200 кв.м., из которых 7 700 кв.м. занимают коммерческие помещения и 3 500 кв.м. - жилой дом. Архитектура зданий и используемые материалы тщательно подобраны с учетом экологичности и долговечности.
Особое внимание уделяется комфорту эксплуатации зданий и обеспечению легкой доступности всех услуг. На территории предусмотрены парковочные места для автомобилей каршеринга, зарядные станции для электромобилей, а также частично крытые места для парковки велосипедов и электросамокатов.