От кого зависит дальнейшее развитие событий на Балтике в условиях, когда Эстония продолжает попытки задержания танкеров теневого флота России, а Россия начала задерживать танкеры, выходящие из эстонских портов. И при чем тут военные самолеты? Rus.Postimees поговорил с экспертами.

Несмотря на то что май в наших краях традиционно не считается жарким, последний месяц весны 2025 года с точки зрения событий в Балтийском море и отдельных реакций на них точно был теплее предыдущих. Пока снова похолодало. Как долго будет прохладно, не знает никто.