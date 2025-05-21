Учитель химии, вышедший на протест: мы лучшие по результатам тестов PISA, но какой ценой?

Во время прошедшей на Тоомпеа во вторник, 20 мая, акции в поддержку работников образования учителя говорили о невыполненных обещаниях по зарплате и о причинах, по которым они, несмотря на большую нагрузку, продолжают работать в школах.
Учитель химии таллиннской Ныммеской гимназии Андеро Ваарик поддержал цели Союза работников образования Эстонии и признался, что недавнее повышение зарплат чиновникам Министерства образования вызвало у него разочарование: «Это немного смутило. Сказали, что иначе работники уйдут. Тут я почесал затылок. А где обещанное повышение зарплаты учителям? Уходим тогда? Мне кажется, надо было начать с учителей. Но, видимо, эти договоренности не будут соблюдены».