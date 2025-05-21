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Учитель химии, вышедший на протест: мы лучшие по результатам тестов PISA, но какой ценой?

Перевод: Ева Ойжинская
Учителя у здания Рийгикогу во вторник, 20 мая.
Учителя у здания Рийгикогу во вторник, 20 мая. Фото: Sander Ilvest

Во время прошедшей на Тоомпеа во вторник, 20 мая, акции в поддержку работников образования учителя говорили о невыполненных обещаниях по зарплате и о причинах, по которым они, несмотря на большую нагрузку, продолжают работать в школах.

Учитель химии таллиннской Ныммеской гимназии Андеро Ваарик поддержал цели Союза работников образования Эстонии и признался, что недавнее повышение зарплат чиновникам Министерства образования вызвало у него разочарование: «Это немного смутило. Сказали, что иначе работники уйдут. Тут я почесал затылок. А где обещанное повышение зарплаты учителям? Уходим тогда? Мне кажется, надо было начать с учителей. Но, видимо, эти договоренности не будут соблюдены».

Он добавил, что учителей удерживает в школе разнообразие деятельности и живое общение с молодежью: «То, что ученики дают учителю, - бесценно. Каждый день не похож на предыдущий, ты не знаешь, что тебя ждет. Это помогает нам оставаться живыми и энергичными. Можно сказать, что здесь нет рутины. Дети приносят радость, и мы выходим за пределы обыденности».

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