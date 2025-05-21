В пруду Ванемуйзе не осталось воды, но карасям и линям организовали комфортный переезд

Работы по очистке пруда Ванемуйзе в Тарту начались в конце прошлой недели. Для этого была откачана почти тысяча кубометров воды. Рыбы, обитающие в пруду, не останутся без еды; их поймали и вскоре переведут на новое место жительства. Работы по очистке должны быть завершены в последний день мая.