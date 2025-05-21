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В пруду Ванемуйзе не осталось воды, но карасям и линям организовали комфортный переезд

Перевод: Павел Соболев
Пруд Ванемуйзе.
Пруд Ванемуйзе. Фото: Sille Annuk

Работы по очистке пруда Ванемуйзе в Тарту начались в конце прошлой недели. Для этого была откачана почти тысяча кубометров воды. Рыбы, обитающие в пруду, не останутся без еды; их поймали и вскоре переведут на новое место жительства. Работы по очистке должны быть завершены в последний день мая.

По словам Эды Пыльдма, руководителя службы благоустройства и уборки Тартуской городской управы, пришло время для проведения работ по очистке, поскольку в пруду действительно больше не было воды. «Собственно поверхность воды больше не была видна, ее полностью покрыли донная растительность и ил», - сказала она.

Последний раз пруд чистили десять лет назад. Помимо прочего мусора, тогда было обнаружено несколько дорожных знаков, несколько велосипедных седел и рулей и даже кошелек. На этот раз урожай был скромнее.

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