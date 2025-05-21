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На строительстве социального дома Кристийне состоялся праздник стропил

Праздник стропил на строительстве социального дома Кристийне на столичной улице Энергия. 21 мая 2025 года.
Праздник стропил на строительстве социального дома Кристийне на столичной улице Энергия. 21 мая 2025 года. Фото: tallinnlv.ee

Сегодня на строительстве социального дома Кристийне (Энергия, 13) провели праздник стропил, чтобы отметить важный этап строительных работ: реконструируемое здание достигло своей максимальной высоты. Стропильный венок сняли вице-мэры Вильяр Яаму и Карл Сандер Казе, а также старейшина района Кристийне Рената Лукк. Завершение строительства здания запланировано на конец этого года.

По словам вице-мэра по вопросам городского имущества Вильяра Яаму, реновация социального дома в Кристийне создает безопасную и современную жилую среду для людей, нуждающихся в поддержке.

«Такие инвестиции укрепляют социальную сеть города. Каждый человек нуждается в месте, где можно чувствовать себя защищенным и уважаемым. Задача города - обеспечить, чтобы даже те, кто временно нуждается в помощи, не оставались одни», - сказал Яаму.

Здание, изначально построенное в 1961 году как общежитие, было реконструировано в социальный дом в 1997-1998 годах. В настоящее время проводится капитальная реконструкция, которая преобразит здание в современное, безопасное и доступное пространство, соответствующее сегодняшним потребностям.

Фасад здания будет выполнен из заводских деревянных панелей, а после реновации здание будет соответствовать энергетическому классу B. Территория участка будет огорожена, а деревья, растущие во дворе, по возможности сохранят. Доступ к зданию будет обеспечен как для пешеходов, так и для автомобилей.

Вице-мэр по вопросам социального обеспечения Карл Сандер Казе подчеркнул, что город должен постоянно инвестировать в развитие своей системы социальной поддержки.

«Мы обязаны обеспечивать современную и соответствующую сегодняшним требованиям жилую среду для тех, кто нуждается в дополнительной поддержке со стороны города. В социальном доме Кристийне будут предусмотрены необходимые помещения и обеспечена доступность для людей с ограниченной подвижностью, что даст его жителям необходимое чувство уверенности и возможность справляться с повседневной жизнью самостоятельно», – отметил Казе.

Трехэтажное здание с цокольным этажом включает 38 социальных квартир, объединенных двумя лестничными клетками. Для удобства передвижения все этажи здания соединены лифтом, расположенным в западном крыле.

На первом этаже предусмотрены жилые помещения, адаптированные для людей с ограниченной подвижностью, в которые можно попасть с помощью пандуса.

На цокольном этаже разместятся помещения общего пользования для жильцов: прачечные, сауна, комната для занятий и технические помещения. Сауна также будет доступна для людей с ограниченной подвижностью.

На первом этаже будет расположен зал для совместных мероприятий с кухонным уголком и санузлом, что создаст возможности для проведения общих мероприятий и активного вовлечения жильцов. На этом же этаже находится помещение для персонала. На верхних этажах предусмотрены кабинеты для социального работника и консультанта по деятельности. На чердаке будет оборудована вентиляционная камера.

Проект здания социального дома Кристийне разработан архитектурным бюро Sirkel ja Mall OÜ. Подрядчиком строительных работ является компания AS Megaron-E, строительный надзор осуществляет OÜ Ehitusagentuur. Общий объем инвестиций составляет три миллиона евро. Завершение строительства запланировано на декабрь 2025 года.

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