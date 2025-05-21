На строительстве социального дома Кристийне состоялся праздник стропил

Сегодня на строительстве социального дома Кристийне (Энергия, 13) провели праздник стропил, чтобы отметить важный этап строительных работ: реконструируемое здание достигло своей максимальной высоты. Стропильный венок сняли вице-мэры Вильяр Яаму и Карл Сандер Казе, а также старейшина района Кристийне Рената Лукк. Завершение строительства здания запланировано на конец этого года.
По словам вице-мэра по вопросам городского имущества Вильяра Яаму, реновация социального дома в Кристийне создает безопасную и современную жилую среду для людей, нуждающихся в поддержке.
«Такие инвестиции укрепляют социальную сеть города. Каждый человек нуждается в месте, где можно чувствовать себя защищенным и уважаемым. Задача города - обеспечить, чтобы даже те, кто временно нуждается в помощи, не оставались одни», - сказал Яаму.
Здание, изначально построенное в 1961 году как общежитие, было реконструировано в социальный дом в 1997-1998 годах. В настоящее время проводится капитальная реконструкция, которая преобразит здание в современное, безопасное и доступное пространство, соответствующее сегодняшним потребностям.
Фасад здания будет выполнен из заводских деревянных панелей, а после реновации здание будет соответствовать энергетическому классу B. Территория участка будет огорожена, а деревья, растущие во дворе, по возможности сохранят. Доступ к зданию будет обеспечен как для пешеходов, так и для автомобилей.
Вице-мэр по вопросам социального обеспечения Карл Сандер Казе подчеркнул, что город должен постоянно инвестировать в развитие своей системы социальной поддержки.
«Мы обязаны обеспечивать современную и соответствующую сегодняшним требованиям жилую среду для тех, кто нуждается в дополнительной поддержке со стороны города. В социальном доме Кристийне будут предусмотрены необходимые помещения и обеспечена доступность для людей с ограниченной подвижностью, что даст его жителям необходимое чувство уверенности и возможность справляться с повседневной жизнью самостоятельно», – отметил Казе.
Трехэтажное здание с цокольным этажом включает 38 социальных квартир, объединенных двумя лестничными клетками. Для удобства передвижения все этажи здания соединены лифтом, расположенным в западном крыле.
На первом этаже предусмотрены жилые помещения, адаптированные для людей с ограниченной подвижностью, в которые можно попасть с помощью пандуса.
На цокольном этаже разместятся помещения общего пользования для жильцов: прачечные, сауна, комната для занятий и технические помещения. Сауна также будет доступна для людей с ограниченной подвижностью.
На первом этаже будет расположен зал для совместных мероприятий с кухонным уголком и санузлом, что создаст возможности для проведения общих мероприятий и активного вовлечения жильцов. На этом же этаже находится помещение для персонала. На верхних этажах предусмотрены кабинеты для социального работника и консультанта по деятельности. На чердаке будет оборудована вентиляционная камера.
Проект здания социального дома Кристийне разработан архитектурным бюро Sirkel ja Mall OÜ. Подрядчиком строительных работ является компания AS Megaron-E, строительный надзор осуществляет OÜ Ehitusagentuur. Общий объем инвестиций составляет три миллиона евро. Завершение строительства запланировано на декабрь 2025 года.