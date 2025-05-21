На строительстве социального дома Кристийне состоялся праздник стропил

По словам вице-мэра по вопросам городского имущества Вильяра Яаму, реновация социального дома в Кристийне создает безопасную и современную жилую среду для людей, нуждающихся в поддержке.

«Такие инвестиции укрепляют социальную сеть города. Каждый человек нуждается в месте, где можно чувствовать себя защищенным и уважаемым. Задача города - обеспечить, чтобы даже те, кто временно нуждается в помощи, не оставались одни», - сказал Яаму.

Здание, изначально построенное в 1961 году как общежитие, было реконструировано в социальный дом в 1997-1998 годах. В настоящее время проводится капитальная реконструкция, которая преобразит здание в современное, безопасное и доступное пространство, соответствующее сегодняшним потребностям.

Фасад здания будет выполнен из заводских деревянных панелей, а после реновации здание будет соответствовать энергетическому классу B. Территория участка будет огорожена, а деревья, растущие во дворе, по возможности сохранят. Доступ к зданию будет обеспечен как для пешеходов, так и для автомобилей.

Вице-мэр по вопросам социального обеспечения Карл Сандер Казе подчеркнул, что город должен постоянно инвестировать в развитие своей системы социальной поддержки.