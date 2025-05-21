Туск: российское судно теневого флота подозрительно маневрировало возле подводного кабеля

Как отмечают аналитики, у России есть целый флот из сотен судов, с помощью которых страна обходит западные санкции на продажу нефти.

В прошлом году в Балтийском море было повреждено несколько подводных кабелей - эксперты считают, что это часть гибридной войны России против западных стран.

«Российское судно теневого флота, находящееся под санкциями, выполняло подозрительные маневры рядом с подводным электрическим кабелем между Польшей и Швецией», - сообщил Туск в социальной сети X (бывший Twitter).

По его словам, после вмешательства польских военных судно взяло курс на один из российских портов. Он также добавил, что наблюдательный корабль польского флота уже направляется к месту происшествия.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш уточнил, что инцидент произошел вчера вне польских территориальных вод.

«Завтра с участием премьера Туска состоится экстренное совещание командования ВМФ», - отметил министр.